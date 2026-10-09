У затриманого в Чорногорії російського пропагандиста знайшли дрони й електроніку, – ЗМІ

У Чорногорії викрили групу російських пропагандистів, які готували матеріали для дискредитації західного курсу держави. Під час обшуків у них вилучили безпілотники та спеціальне електронне обладнання.

Операцію із затримання керівника інформаційної мережі "Рибарь" Михайла Звінчука та його спільників провели чорногорські правоохоронці. Згідно з даними місцевих видань, росіян схопили у місті Рісан на березі Которської затоки. Разом із головним фігурантом затримали його дружину Валерію та ще трьох осіб.

Що знайшли під час обшуків?

Співробітники Управління безпеки Тивата спільно з Агентством національної безпеки виявили у затриманих дрони, складну цифрову техніку та різноманітні електронні пристрої.

Чорногорські спецслужби стежили за цією групою протягом кількох днів від моменту їхнього прибуття до країни.

Метою візиту росіян була зйомка пропагандистського документального фільму. Вони планували показати приведення візової політики Чорногорії до стандартів Європейського Союзу як негативний процес, що нібито зашкодить туризму та економіці країни.

Як відреагувала влада Чорногорії?

Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч наголосив, що гібридні операції не зможуть завадити європейській інтеграції країни.

За словами глави уряду, спроби дестабілізувати Чорногорію супроводжують її на шляху до ЄС. Водночас він закликав утриматися від передчасних заяв і висновків щодо затримання представників мережі.

Спаїч зазначив, що є серйозні підстави ретельно перевірити всі докази та можливі зв'язки в ширшому контексті. При цьому він наголосив, що подробиці, які належать до компетенції служб безпеки, не розголошуватимуть.

Прем'єр додав, що операція із затримання представників "Рибаря" засвідчила належну роботу державних органів і готовність Чорногорії захищати власні інтереси. Він запевнив, що ніхто не зможе поставити під загрозу європейське майбутнє країни.

Чим відомий проєкт "Рибарь"?

Михайло Звінчук перебуває під санкціями Великої Британії, а Державний департамент США вніс його до списку осіб, причетних до втручання в американські вибори.

За інформацію про нього та його спільників у США навіть пропонують винагороду до 10 мільйонів доларів.

Як ми писали раніше, європейські структури звинувачують цей проєкт у проведенні гібридних операцій та поширенні дезінформації.

Телеграм-канал мережі має понад півтора мільйона підписників, а сам Звінчук входив до спеціальної робочої групи щодо мобілізації в Росії.