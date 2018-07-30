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Затримання членів одного із найбільших угруповань в Україні: суд ухвалив рішення щодо ватажка

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Суд заарештував Яна Яцишина на 60 діб
Суд заарештував Яна Яцишина на 60 діб / Соцмережі

Ватажка одного із найбільших злочинних угруповань в Україні Яна Яцишина, який, за даними слідства, займався незаконним збутом наркотиків, Корольовський районний суд Житомира арештував на 60 діб.

Про це повідомляє "Громадське".

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"Прокуратура під час засідання наголосила на тому, що Яцишин неодноразово притягався до відповідальності за статтею про незаконне поводження зі зброєю, до того ж і зараз у Жовтневому суді слухається справа за цією ж статтею, також чоловік неодноразово переховувався від слідства, а отже, на думку прокуратури, є ризик того, що чоловік продовжить свою злочинну діяльність й надалі ухилятиметься від слідства", – зазначають журналісти.

За їхніми словами, на слухання щодо цієї справи до суду не прийшов приватний адвокат, відтак чоловіку надали державного.

"Захисниця заперечувала проти арешту, зазначивши, що її підзахисний під час затримання був непритомним і не пам’ятає протоколу, до того ж йому одразу не надали адвоката , що є порушенням кримінально-процесуального кодексу, а також у підозрі є технічна помилка — на одній сторінці прізвище Яцишин, на іншій — Лісанов", – додають представники видання.

Також підкреслюється, що сам Яцишин наголошував, те, що знайшли у його машині — не його, а йому підкинули, а того дня, коли його затримали, він їхав зі знайомою на Західну Україну.

"Вислухавши всі сторони процесу суддя ухвалила рішення – тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави 140 тисяч", – констатується у матеріалі.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на Житомирщині правоохоронці затримали ватажка та кілера одного з найбільших злочинних угруповань в Україні. За інформацією ЗМІ, це Руслан Лісанов і Ян Яцишин відповідно. Останнього було затримано, коли той їхав трасою Київ – Чоп до Житомира, нібито на підмогу Лісанову, однак не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП.

Також Яцишин проходить як свідок у справі про подвійне вбивство в Нікополі: 10 лютого 2016 року в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків – Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. У підсумку поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину – Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.

30 листопада 2017 року в Нікопольскому суді, під час 21-го судового засідання, батько одного із загиблих, Руслан Тапаєв, підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений,Сергій Вороновський, загинули. 10 людей госпіталізували.

Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Новини Житомира Нікополь Наркотики
Джерело: 24 Канал
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