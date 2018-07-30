Задержание членов одного из крупнейших группировок в Украине: суд принял решение о главаре

Главаря одной из крупнейших преступных группировок в Украине Яна Яцышина, который, по данным следствия, занимался незаконным сбытом наркотиков, Королевский районный суд Житомира арестовал на 60 суток.

Об этом сообщает "Громадське".

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"Прокуратура в ходе заседания отметила, что Яцишин неоднократно привлекался к ответственности по статье о незаконном обращении с оружием, к тому же и сейчас в Октябрьском суде слушается дело по этой же статье, также мужчина неоднократно скрывался от следствия, а следовательно, по мнению прокуратуры, есть риск того, что мужчина продолжит свою преступную деятельность и в дальнейшем будет уклоняться от следствия", – отмечают журналисты.



По их словам, на слушание по этому делу в суд не пришел частный адвокат, поэтому мужчине предоставили государственного.



"Защитница возражала против ареста, отметив, что ее подзащитный во время задержания был без сознания и не помнит протокола, к тому же ему сразу не предоставили адвоката, что является нарушением уголовно-процессуального кодекса, а также по подозрению есть техническая ошибка – на одной странице фамилия Яцишин, на другой – Лисанов", – добавляют представители издания.



Также подчеркивается, что сам Яцишин отмечал то, что нашли в его машине – не его, а ему подбросили, а в тот день, когда его задержали, он ехал со знакомой на Западную Украину.



"Выслушав все стороны процесса судья принял решение – содержание под стражей 60 суток с возможностью внесения залога 140 тысяч", – констатируется в материале.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Житомирщине правоохранители задержали главаря и киллера одной из крупнейших преступных группировок в Украине. По информации СМИ, это Руслан Лисанов и Ян Яцишин соответственно. Последний был задержан, когда тот ехал по трассе Киев – Чоп в Житомир, якобы на помощь Лисанову, однако не справившись с управлением, попал в ДТП.



Также Яцишин проходит как свидетель по делу о двойном убийстве в Никополе: 10 февраля 2016 года в автомобиле Geely Emgrand убили двух мужчин – Ризвана Тапаева и Илью Боднар. В итоге полиция задержала трех человек, подозреваемых в совершении преступления – Дениса Подоляка, Романа Жмурко и Сергея Вороновского.



30 ноября 2017 в Никопольский суде, во время 21-го судебного заседания, отец одного из погибших, Руслан Тапаев, взорвал две гранаты. Сам мужчина и один обвиняемый, Сергей Вороновский, погибли. 10 человек госпитализировали.