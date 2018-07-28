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Вожака и киллера крупной преступной группировки задержали на Житомирщине: детали сделки

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В Житомирской области правоохранителям удалось задержать главаря и киллера одного из крупнейших преступных группировок в Украине: в эту организацию входило около 30 членов, которые занимаются поставкой и реализацией наркотических средств.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"22 июля на Житомирщине неизвестные обстреляли автомобиль, который двигался по автодороге. В результате огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. По данному факту следователи открыли уголовное производство по частям статьи Уголовного кодекса о покушении на совершение преступления и об умышленном убийстве. В результате проведенного комплекса мероприятий менее чем за сутки следователи криминальной полиции вышли на подозреваемых. Было установлено, что они являются жителями Днепропетровской области. на момент задержания один из членов банды – 32-летний житель Никополя – проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке", – отмечают правоохранители.

По их словам, во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида, а также другие вещественные доказательства, в частности "черная бухгалтерия" по операциям с наркотическими средствами.

"Задержанному молодому человеку следователи объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием. На этом основании правоохранители обратились в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Постановлением суда задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен. Поэтому 27 июля после внесения указанной суммы – мужчина был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова – по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. 28 июля в одном из судов Житомирской области должен был решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного ", – добавляют в полиции.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина 28 июля полиция задержала 44-летнего организатора указанной преступной группировки.

По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир на поддержку задержанному приспешнику на суде, однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев – Чоп.

"В ходе осмотра места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические средства", – отметил Аброськин.

К слову, сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории Украины. Мероприятия полиции по разоблачению преступной деятельности указанной группировки продолжаются.

Как информирует "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, роль киллера исполнял Руслан Лисанов, а организатором этой преступной группировки оказался 44-летний Ян Яцишин, который фигурирует в еще нескольких уголовных делах, а также является свидетелем по делу двойного убийства в Никополе. Был он и в розыске, поэтому его не могли допросить в качестве свидетеля.

Сейчас Яцишин находится в изоляторе временного содержания в отдельной палате, а меру пресечения ему должны избрать в течение 72 часов.

Теги: Фотоновости Наркотики Оружие Полиция Новости Житомира Криминальные новости Новости Украины
Источник: 24 Канал
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