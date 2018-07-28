Ватажка та кілера великого злочинного угруповання затримали на Житомирщині: деталі операції

На Житомирщині правоохоронцям вдалося затримати ватажка та кілера одного з найбільших злочинних угруповань в Україні: до цієї організації входило близько 30 членів, які займаються поставкою та реалізацією наркотичних засобів.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

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"22 липня на Житомирщині невідомі особи обстріляли автомобіль, що рухався автодорогою. У результаті вогнепальне поранення отримала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частинами статті Кримінального кодексу про замах на вчинення злочину та про умисне вбивство. У результаті проведеного комплексу заходів менш ніж за добу розшуківці кримінальної поліції вийшли на підозрюваних. Було встановлено, що вони є жителями Дніпропетровської області. На момент затримання один із членів банди – 32-річний житель Нікополя – проживав у розважальному комплексі на території Житомирського району. За наявною інформацією, він виконував роль кілера в угрупуванні", – зазначають правоохоронці.

За їхніми словами, під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні детонатори та дві упаковки пластиду, а також інші речові докази, зокрема "чорну бухгалтерію" щодо операцій з наркотичними засобами.

"Затриманому молодикові слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне поводження зі зброєю. На цій підставі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про взяття затриманого під варту. Ухвалою суду затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень. Відтак 27 липня, після внесення вказаної суми – чоловіка було звільнен з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство. 28 липня в одному із судів Житомирської області мало вирішуватися питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно затриманого", – додають у поліції.

За словами, заступника голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна,28 липня поліція затримала 44-річного організатора вказаного злочинного угрупування.

За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік їхав до Житомира на підтримку затриманому поплічнику на суді, однак дорогою він не впорався з керуванням автомобілем і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ – Чоп.

"Під час огляду місця події в автомобілі вилучено пістолет з глушником, великі суми грошей у гривнях та іноземній валюті, а також наркотичні засоби", – зауважив Аброськін.

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До слова, наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності зловмисників до серії злочинів із використанням вибухівки та вогнепальної зброї, вчинених на території України. Заходи поліції з викриття злочинної діяльності вказаного угрупування тривають.

Як інформує "Громадське" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, роль кілера виконував Руслан Лісанов, а організатором цього злочинного угруповання виявився 44-річний Ян Яцишин, який фігурує у ще кількох кримінальних справах, а також є свідком у справі подвійного вбивства у Нікополі. Був він і у розшуку, тож його не могли допитати як свідка.

Зараз Яцишин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в окремій палаті, а запобіжний захід йому мають обрати упродовж 72 годин.