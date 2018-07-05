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Три чоловіки зникли на Сумщині, а згодом їх знайшли закопаними на полі: деталі

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На Сумщині сталося жорстоке потрійне вбивство
На Сумщині сталося жорстоке потрійне вбивство / Соцмережі

2 липня у Краснопіллі Сумської області було виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic і Volkswagen LT, в салоні яких були сліди кров та документи, що належать трьом жителям Запорізької області, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, згодом неподалік села Лозове того ж району було виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають стосунок до трьох вищезазначених осіб.

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"Під процесуальним керівництвом прокуратури Національною поліцією було розпочато спецоперацію з метою встановлення всіх обставин події, а також виявлення зниклих осіб та затримання причетних до ймовірного злочину. Як з’ясувалось під час слідства, троє жителів Запорізької області, 1982-го, -84-го та 78 років народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастини до сільськогосподарської техніки. З 2 липня 2018 року на зв'язок із родичами вони не виходили", – зазначили у відомстві.

Також підкреслюється, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів, 3 липня 2018 року було затримано 41-річного житель селища Краснопілля та 36-річного сумчанина, щодо яких зібрано достатньо доказів, які доводять їхню причетність до зникнення трьох осіб та заволодіння їхнім майном.

Кримінал, Сумщина, вбивство, злочин, трупи
Знайдені речі вбитих чоловіків 

"Під час невідкладного обшуку в автомобілях УАЗ 452Д і Аudi 100, які належать затриманим, виявлено 3 золотих та 1 срібний ланцюжки, пусті та повні пляшки з-під оцту, гільзи та кулі різного калібру. Окрім того, в одному транспортному засобі розбито два бокових і лобове скло, у салоні – численні потьоки та нашарування крові. Родичі жителів Запорізької області підтвердили, що вилучені ювелірні вироби належать зниклим. Під час проведення обшуку в домоволодінні одного зі знайомих затриманого виявлено та вилучено запасні частини до автотранспорту, які ймовірно перевозили зниклі чоловіки", – додають у прокуратурі.

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Крім того, у відомстві сповістили, що до пошуків потерпілих було залучено близько 100 осіб, зокрема спеціальні підрозділи поліції, кінологічного центру, Національної гвардії.

"За результатом прочісування території 4 липня 2018 року спочатку знайдено 4 мобільні телефони, що належали зниклим, а близько 18.00 поблизу Краснопілля виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником", – констатують правоохоронці.

До слова, затриманим вже готується повідомлення за фактом умисного вбивства трьох осіб з корисливих мотивів. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання, проте прокуратура наполягатиме на їхньому триманні під вартою.

Встановлюються й інші особи, які також можуть бути причетними до вбивства.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.

Теги: Жертви Новини України Суми Кримінальні новини Поліція ГПУ
Джерело: 24 канал
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