Три чоловіки зникли на Сумщині, а згодом їх знайшли закопаними на полі: деталі

2 липня у Краснопіллі Сумської області було виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic і Volkswagen LT, в салоні яких були сліди кров та документи, що належать трьом жителям Запорізької області, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, згодом неподалік села Лозове того ж району було виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають стосунок до трьох вищезазначених осіб.

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"Під процесуальним керівництвом прокуратури Національною поліцією було розпочато спецоперацію з метою встановлення всіх обставин події, а також виявлення зниклих осіб та затримання причетних до ймовірного злочину. Як з’ясувалось під час слідства, троє жителів Запорізької області, 1982-го, -84-го та 78 років народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастини до сільськогосподарської техніки. З 2 липня 2018 року на зв'язок із родичами вони не виходили", – зазначили у відомстві.

Також підкреслюється, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів, 3 липня 2018 року було затримано 41-річного житель селища Краснопілля та 36-річного сумчанина, щодо яких зібрано достатньо доказів, які доводять їхню причетність до зникнення трьох осіб та заволодіння їхнім майном.



Знайдені речі вбитих чоловіків

"Під час невідкладного обшуку в автомобілях УАЗ 452Д і Аudi 100, які належать затриманим, виявлено 3 золотих та 1 срібний ланцюжки, пусті та повні пляшки з-під оцту, гільзи та кулі різного калібру. Окрім того, в одному транспортному засобі розбито два бокових і лобове скло, у салоні – численні потьоки та нашарування крові. Родичі жителів Запорізької області підтвердили, що вилучені ювелірні вироби належать зниклим. Під час проведення обшуку в домоволодінні одного зі знайомих затриманого виявлено та вилучено запасні частини до автотранспорту, які ймовірно перевозили зниклі чоловіки", – додають у прокуратурі.

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Крім того, у відомстві сповістили, що до пошуків потерпілих було залучено близько 100 осіб, зокрема спеціальні підрозділи поліції, кінологічного центру, Національної гвардії.

"За результатом прочісування території 4 липня 2018 року спочатку знайдено 4 мобільні телефони, що належали зниклим, а близько 18.00 поблизу Краснопілля виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником", – констатують правоохоронці.

До слова, затриманим вже готується повідомлення за фактом умисного вбивства трьох осіб з корисливих мотивів. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання, проте прокуратура наполягатиме на їхньому триманні під вартою.

Встановлюються й інші особи, які також можуть бути причетними до вбивства.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.