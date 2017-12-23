Затримання Яценюка в Женеві: коментар українського бюро Інтерполу

Інтерпол скасував розшуковий циркуляр Росії щодо Арсенія Яценюка, тож жодних перешкод для пересування екс-прем'єра по лінії Інтерполу немає.

23 грудня екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка затримали правоохоронці в аеропорту Женеви для перевірки документів.

Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ з посиланням на українське бюро Інтерполу, жодних перешкод для пересування Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи його каналами не існує.

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"При розгляді останнього звернення Росії щодо оголошення Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян", – пояснили в МВС.