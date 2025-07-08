СБУ затримала підполковника запасу Сил оборони, який на замовлення ФСБ шпигував на Сумщині

СБУ зірвала спроби російських загарбників створити агентурну мережу поблизу лінії фронту в Сумській області. Затримали глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової, а також формував власну групу інформаторів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ затримала російського агента, який шпигував на Сумщині

Російським агентом виявився підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони. На замовлення генерала ФСБ він шпигував для агресора на Сумщині.

Колишній військовослужбовець звільнився на законних підставах у 2023 році. Утім, згодом пішов на співпрацю з ворогом.

У СБУ зауважили, що, враховуючи військове звання й бойовий досвід агента, вербуванням займався один із керівників прикордонного управління ФСБ. Цікаво, що за успішно проведену вербувальну операцію ворожий спецслужбіст отримав звання генерала.

Затримано російського агента / Фото СБУ

Згідно з матеріалами провадження, фігурант входив до складу агентурної ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні 2025 року на Сумщині.

Тоді співробітники Служби безпеки затримали громадянина Росії та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району.

У СБУ зауважили, що агент-підполковник діяв окремо від інших. Зокрема, збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, які воюють на передовій. Для цього "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.

Окрім того, ворожий агент паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумщини з чинних і колишніх військових. Його завданням було виявлення "однодумців" серед знайомих.

Надалі вербування "кандидатів" мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних "співбесід", фігурант мав переправляти кандидатів у Росію для інструктажу.

Втім, СБУ затримала російського агента на етапі підбору нового учасника осередку агресора. У зрадника вилучили телефон з доказами роботи на ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за 2 статтями, – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Наразі російський агент перебуває під вартою. Його загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.