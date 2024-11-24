Поліція затримала чоловіка, який влаштував криваву стрілянину в столичному готелі

Поліція Києва затримала чоловіка, який відкрив вогонь у готелі, смертельно поранивши одну людину. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини події.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. У столичному готелі сталася моторошна стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік.

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Що відомо про стрілянину в Києві

Інцидент трапився 23 листопад близько 01:00 ночі. За даними поліції Києва, у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. У розпал сутички один із учасників дістав вогнепальну зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

На жаль, 27-річний чоловік загинув на місці через отримані поранення. Ще двоє осіб, серед яких товариш загиблого та охоронець готелю, отримали поранення. Їх у задовільному стані госпіталізували до лікарні.

Поліція вже затримала одного з учасників конфлікту, якому загрожує до 15 років позбавлення волі за скоєне. А також затримала стрілка та відкрила щодо нього кримінальне провадження.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини цього інциденту.