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24 Канал Новини України Через негоду на Харківщині затримуються потяги: в Укрзалізниці розповіли деталі
12 липня, 23:55
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Через негоду на Харківщині затримуються потяги: в Укрзалізниці розповіли деталі

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Через негоду на Харківщині затримуються потяги, найбільше – рейси №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси.
  • Укрзалізниця вивела резервні тепловози для надолужування відставання від графіка, жоден рейс не скасовано.

Увечері суботи, 12 липня, негода накрила Харківську область. Шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.

Однак жоден рейс не скасовано. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Які потяги затримуються на Харківщині?

За даними Укрзалізниці, через негоду найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань і №165/166 Харків – Черкаси (+2:28).

Окрім того, затримуються на відправлення з Харкова поїзди:

  • №59/60 Харків – Одеса,
  • №63/64 Харків – Львів,
  • №111/112 Ізюм – Львів,
  • №113/114 Харків – Львів.

Ми вже вивели резервні тепловози й будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіка,
– пишуть в Укрзалізниці.

Зверніть увагу! Усі затримки поїздів далекого сполучення можна переглянути за посиланням.
Оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині доступні за посиланням.

Нагадаємо, грози, град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду прогнозували також на Львівщині. Окрім того, про негоду попереджали жителів Івано-Франківської та Рівненської областей.