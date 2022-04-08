Завдали удару, щоб люди не виїжджали з області, – Кириленко про обстріл вокзалу в Краматорську

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що окупанти знали, що люди з Краматорська евакуюються, тому і завдав нелюдського удару. За словами Кириленка, ракету запустили, щоб люди не могли врятуватися з області.

Павло Кириленко заявив, що ворог чітко розумів, що на залізничному вокзалі Краматорська було велике скупчення людей, які готувалися до евакуації з області, і обстріляв станцію виключно для того, щоб місцеві мешканці не могли виїхати з території області.

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За словами голови Донецької ОВА, попри намагання окупантів відрізати шляхи евакуації, адміністрація буде шукати інші шляхи для порятунку людей.

Реалізація всіх евакуаційних заходів буде змінена. З керівниками прилеглих міст ми будемо це певним чином узгоджувати,

– сказав Кириленко.

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