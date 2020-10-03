В Україні здійснили ще одне завдання МВФ для отримання майбутнього траншу. Зокрема, реорганізували Державну податкову службу. Тепер ДПС функціонуватиме, як єдина юридична особа.

Податкова служба складатиметься з центрального апарату та територіальних органів, які не матимуть статусу юридичних осіб. До кінця 2020 року реалізують заключні кроки для функціонування ДПС, як єдиної юридичної особи. Про це йдеться в указі голови ДПС Олексія Любченка, повідомляє "Урядовий портал".

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Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є­ однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень Уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ,

– підкреслив Любченко.

У ДПС стверджують, що такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, а також уникнуть дублювання функцій і процедур. Крім того, вони зменшать корупцію та покращать надання послуг платникам податків.

Поставу про те, щоб скасувати існування територіальних органів ДПС як юридичних осіб публічного права, прийняли 30 вересня.

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