Україна наблизилася до нового траншу МВФ: що відомо
В Україні здійснили ще одне завдання МВФ для отримання майбутнього траншу. Зокрема, реорганізували Державну податкову службу. Тепер ДПС функціонуватиме, як єдина юридична особа.
Податкова служба складатиметься з центрального апарату та територіальних органів, які не матимуть статусу юридичних осіб. До кінця 2020 року реалізують заключні кроки для функціонування ДПС, як єдиної юридичної особи. Про це йдеться в указі голови ДПС Олексія Любченка, повідомляє "Урядовий портал".
Читайте також Що треба змінити на митниці та в податковій для другого траншу від ЄС: відповідь Милованова
Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень Уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ,
– підкреслив Любченко.
У ДПС стверджують, що такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, а також уникнуть дублювання функцій і процедур. Крім того, вони зменшать корупцію та покращать надання послуг платникам податків.
Поставу про те, щоб скасувати існування територіальних органів ДПС як юридичних осіб публічного права, прийняли 30 вересня.
Головне про транші від МВФ
- 21 травня 2020 року Україна та МВФ домовилися про програму кредитування Stand By Arrangement.
- МВФ вирішив виділити для України 5 мільярдів доларів.
- У червні 2020 Україні надали перший транш на 2,1 мільярда доларів.
- До кінця року очікують наступний – у розмірі 700 мільйонів доларів.
- Водночас МВФ зобов'язав Україну виконати ряд умов для отримання траншу. Серед них було зобов'язання про реорганізацію податкової та митної служб України.
- Третій транш запланований на 2021 рік.