"Дрон-діл" та мирні переговори: Зеленський назвав ключові завдання української делегації у США
- Завдання української переговорної команди у США – визначити параметри тристоронньої зустрічі для завершення війни та підготувати необхідні документи.
- Обговорюватиметься програма PURL для купівлі ракет Patriot та стратегічна ініціатива "дрон-діл".
Президент України Володимир Зеленський назвав ключові цілі переговорної групи, яка вирушає до США. Головне завдання – визначити параметри тристоронньої зустрічі для завершення війни в Україні та підготувати всі необхідні документи.
Всього визначено кілька завдань. Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Які завдання отримала українська команда для роботи у США?
Глава держави заявив, що основне завдання команди – визначити чіткі параметри тристоронньої зустрічі щодо завершення війни в Україні та підготувати всі необхідні документи для переговорів. Крім цього, переговорна група працює над програмою PURL, через яку здійснюється купівля ракет для систем Patriot.
Україна також обговорюватиме зі США стратегічну ініціативу "дрон-діл" (drone deal), що передбачає виробництво та застосування морських і далекобійних безпілотників, спільний обмін бойовим досвідом та проведення тренувань.
Зеленський підкреслив, що ці кроки є важливими для зміцнення обороноздатності України та координації дій з партнерами у сфері безпеки.
Мирні перемовини: останні новини
Речник Кремля Пєсков заявив, що Росія не планує брати участь у мирних переговорах у США 21 березня. Переговори відбудуться у двосторонньому форматі між Україною та США.
Володимир Зеленський пояснив, що до США поїхала тільки політична група з української делегації. Це сталося тому, що військова підгрупа узгодила всі питання на минулому раунді.
Український лідер підкреслив важливість визначення дати мирних переговорів і продовження діалогу з США. Він наголосив, що пом'якшення санкцій США стосовно російської нафти є ризиком для України.