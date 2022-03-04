Завдання ЗСУ – втримати місто: під Маріуполем триває важкий бій з окупантами

Українські військові тримають оборону в Маріуполі й не пропускають ворожі війська до міста. Триває важкий бій.

Ворожі угрупування окупантів, які переважають за чисельністю, намагаються прорвати оборону міста.

Важливо Росіяни намагаються втримати кільце довкола Маріуполя

Завдання втримати Маріуполь – надважливе, адже це останнє місто, яке не дає створити Росії сухопутний коридор до Криму, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що противник намагається за допомогою шести БТРг утримати кільце навколо Маріуполя. У них є втрати, але угрупування поповнюють, завозячи вояків Росії до станції Іловайськ.

Маріуполь, як зазначав мер Вадим Бойченко, перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Окупанти постійно обстрілюють місто, внаслідок чого там немає тепла, води й світла, а також – руйнується інфраструктура.

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