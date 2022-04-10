Завдяки артрозвідці знищено самохідну батарею окупантів

Завдяки роботі української артрозвідки наші війська знищили самохідну батарею окупантів. Кілька російських "Мста-С" перетворилися на брухт.

Як відбувалося знищення ворожої техніки, описав кореспондент Армія.Inform Олександр Шульман. Завдяки нашій артрозвідці вдалося знищити 4 самохідні установки та командно-штабну машину.

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Українські військові завдали удару по ворожій позиції на світанку. Операція була ризикованою, але закінчилася успішно.

Поряд з однією із "саушок" виріс вогняно-кудлатий вибух, і, перш ніж рашисти зрозуміли, що робити, над позиціями завирував вогняний смерч. Одна "саушка" вибухнула так, що ствол відкинуло далеко вперед, друга запалала, третя намагалась розвернутись, але з пошкодженою гусеницею цього не зробиш,

– описав знищення ворожих установок Шульман.

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