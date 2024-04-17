Завдяки діям СБУ ворог має менше змоги контролювати повітряний простір вздовж кордону, – експерт

Після останніх успішних спецоперацій СБУ, зокрема знищення російської РЛС "Небо-У", ворог має менше можливостей контролювати повітряний простір вздовж кордону.

Про це пише політолог Олександр Черненко. Екснардеп акцентує, що СБУ вразила російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України.

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"Саме уражений комплекс "Небо-У" допомагав росіянам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння. Крім того, у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе українським військам вести розвідку, запускати безпілотники та якісніше використовувати армійську авіацію на цій ділянці", – вважає експерт.

Політолог наголошує, що одне з завдань підлеглих Малюка на фронті – саме знищення дорогої російської техніки.

За даними з відкритих джерел, такої техніки підрозділи служби знищили вже на суму понад 2 мільярди доларів. Одна з цифр – з початку великої війни підрозділи служби знищили 871 ворожий танк. Також тільки за останні тижні спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили на фронті цілу партію російських зенітно-ракетних комплексів: 2 ЗРК "Бук" різних модифікацій, 1 РЛС "Бук" та 1 станцію виявлення цілей, 4 зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2", 3 "Тунгуски", 4 ЗРК "Стріла-10" та 1 ЗРК "Оса",

– повідомляє Черненко.

"Вартість дронів, якими служба знищила РЛС, в десятки разів менша вартості самої станції. Як і у битві за Чорне море, СБУ відносно недорогими засобами завдає збитків ворогу на сотні мільйонів доларів. Але найголовніше, що знищення одного такого комплексу – це не тільки завдання матеріальних втрат ворогу, але і сотні врятованих життів українських військових та цивільних", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України уразила у Брянській області Росії радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" вартістю 100 мільйонів доларів. По РЛС прилетіли 7 дронів-камікадзе літакового типу.