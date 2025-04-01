"Ціна" квадратного кілометра: DeepState назвали, скільки штурмів треба ворогу, щоб просуватися

DeepState проаналізували динаміку просувань росіян у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". І виявили, що зараз Україна втрачає значно менше території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ціна квадратного кілометра в ОСУВ "Хортиця" для окупантів

Завдяки призначенню Михайла Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця" ситуація на фронті змінилася. Слід сказати, що Драпатий також відповідає і за Сухопутні війська.

У смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" 4 ОТУ – "Харків", "Старобільськ", "Луганськ" та "Донецьк". Тобто вся Харківська, Луганська та Донецька області.

Аналітики в січні змінили механіку підрахунку штурмових дій. Тепер не вважають зіткненням висування групи противника в бік позицій ЗСУ і подальшу втечу без контакту.

Також вони відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та Запоріжжі, та вивели змінну – кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.

В листопаді росіянам, щоб просунутися на 1 квадратний кілометр, треба було в середньому провести 7.1 атак. В грудні та січні після комплексу заходів зі стабілізації вдалося підняти цей показник до 15.9 і 15.7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17.1. Крім того, пам'ятаємо, що були внесені зміни у механіку фіксації штурмових дій. "По старій системі" їх було би більше. Вже в березні цей показник для просування на 1 квадратний кілометр виріс до 36.4 атак. Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більшою,

– навели дані у DeepState.

Ціна української землі для окупантів / Інфографіка DeepState

Дослідники наголосили: є позитивна динаміка в статистиці втрачених територій. Проте ще слід провести низку кадрових змін в армії, щоб вирішити проблеми.