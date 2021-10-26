Завдяки зусиллям Фонду Ріната Ахметова та "Метінвесту" в Авдіївці запрацювала киснева станція

В результаті спільних дій Фонду Ріната Ахметова та Авдіївського коксохімічного заводу, які об'єднали зусилля для боротьби з СOVID-19, було збудовано та безоплатно передано нову кисневу станцію для міської лікарні.

Станція в Авдіївці буде забезпечувати медичним киснем 81 точку в інфекційному, неврологічному, хірургічному, терапевтичному, реанімаційному та операційному відділеннях лікарні. 13 млн гривень становили соціальні інвестиції компанії "Метінвест" у посилення медичної бази лікарні у боротьбі з COVID-19.

Лікарня отримала повністю автоматизовану систему киснепостачання. Авдіївська киснева станція має дві ємності по 3 тонни кожна, які можуть безперервно подавати кисень на головний триповерховий корпус лікарні та інфекційну будівлю, що окремо стоїть. Ця споруда дозволить медикам рятувати ще більше життів та є суттєвою допомогою у боротьбі з пандемією коронавірусу. Було передбачено комплекс оповіщення та системи підвищеної безпеки на етапі проєктування станції. Сьогодні ж кисень уже подається ковідним хворим.

За словами генерального директора АКХЗ Віталія Литовки, забезпечення лікарні киснем для ефективного лікування інфікованих коронавірусом залишається актуальним питанням.

"Наше містоутворююче підприємство багато років допомагає лікарні міста розвиватись. У медзакладі вже працюють сучасні хірургія та травматологія, клініко-діагностична лабораторія, інфекційне та приймальне відділення. Триває ремонт неврології. На підтримку охорони здоров'я міста "Метінвест" направив із 2014 року майже 50 млн грн", – резюмував Литовка.

Саме "Метінвест" одним із перших прийшов на допомогу міській лікарні від початку пандемії. Авдіївський коксохім оперативно закупив найнеобхідніші засоби для медиків: респіратори максимального ступеня захисту та захисні костюми. Зокрема, придбав для лікування хворих три кисневі концентратори. Разом із Фондом Ріната Ахметова АКХЗ передав лікарні апарат ШВЛ та тест-системи.

"Відкриття кисневої станції – для Авдіївки справді важлива подія. Завдяки станції наша лікарня змогла укласти контракт із НСЗУ та отримала "ковідний" пакет. Тепер мешканці нашої громади можуть лікуватися від коронавірусу у стінах рідної лікарні. Крім того, ми приймаємо і мешканців інших населених пунктів. Впевнений, що завдяки допомозі компанії Метінвест, Фонду Ріната Ахметова ми врятуємо життя багатьох мешканців нашої громади", – поділився керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу, коли Україна зіткнулась із пандемією COVID-19. Він виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні" – частини програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

"У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, понад 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів", – підбила підсумки головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан

Гендиректорка додала, що усього допомогу Фонду отримали понад 500 медустанов по всій країні.

Фонд Ріната Ахметова вважається найбільшим приватним благодійним Фондом України, який за 15 років роботи допоміг вижити 5 мільйонам людей.

"Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" – найбільша, системна та масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медустановам у боротьбі з новим захворюванням. Справді, масштаби допомоги безпрецедентні, а завдяки проєкту підвищився рівень якості надання медпослуг у країні", – поділився народний депутат України Муса Магомедов.