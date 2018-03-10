Завдяки новаціям депутатів морги будуть переповненні, – юрист

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, відомі як "правки нардепа-ляшківця Лозового", шокували громадськість. Законопроект набере чинності 15 березня й може призвести до серйозного колапсу у захороненні померлих, прогнозують експерти.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого

Справа в тім, що вже за тиждень українців не зможуть ховати без дозволу суду на проведення експертизи. У Києві цю постанову видаватиме лише Шевченківський суд. Найкоротший термін отримання довідки – 3 доби. Без постанови на проведення судово-медичної експертизи морг не має права приймати труп.

Де ж зберігатимуть тіла?

Якийсь механізм придумають. Можливо, підставою для прийняття в морг стане дослідження замість експертизи. Але може виникнути серйозний колапс,

– вважає екс-зам голови слідчого управління МВС України Григорій Мамка.

Проте без ухвали суду навряд чи приступатимуть до розтину, переконаний юрист Олександр Климчук. Відтак морги точно не пустуватимуть.

"Не думаю, що труп лежатиме вдома. Я на це сподіваюсь. Його мають повезти в морг. Але там не зможуть приступити до розтину, поки не отримають ухвалу суду. Тому морги будуть переповненні", – вважає юрист Олександр Климчук.

За словами представника ритуального дому Андрія Дудника, у Києві достатньо моргів на сьогодні. І так, нових не будують. В якому стані нинішні? Це вже інше питання.

Підійшовши за кілометр, відчуєте, що там морг. Наблизившись до приватного, не зрозумієте, де перебуваєте: у квартирі, у гостях, чи в морзі. Таких мало. Ціна утримання тіла в них істотно не відрізняється від ціни в державному морзі,

– говорить Дудник.

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