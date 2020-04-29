Завдяки стягненню з "Газпрому" прибуток "Нафтогазу" за рік збільшився у 5 разів

Консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз" у 2019 році становив 63,3 мільярда гривень. Це у 5,5 рази більше, ніж у 2018 році. Причина таких показників – виплата "Газпромом" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Чисті гроші "Нафтогазу", отримані від операційної діяльності, склали 110 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі компанії. Ця сума включає 55,7 мільярда гривень компенсації за результатами рішення на користь "Нафтогазу" в арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток.

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У компанії пояснили, що держбюджет вже отримав з цієї суми 12,2 мільярда гривень податку на прибуток. Бюджет отримає додатково 48,2 мільярда гривень у вигляді дивідендів "Нафтогазу" за 2019 рік.

Загальна ж сума дивідендів, сплачених до держбюджету в 2019 році, перевищила 20 мільярдів гривень, включно з 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжними дивідендами за 2019 рік.

Також за 2019 рік підприємства групи "Нафтогаз" видобули 16,1 мільярда кубометрів газу (78% від загального видобутку в Україні). Вони забезпечили транзит 89,6 мільярда кубометрів газу до країн Євросоюзу.

Окрім того, "Нафтогаз" випустив єврооблігації на суму 835 мільйонів доларів та 600 мільйонів євро.

"У 2019 році ми згенерували значні грошові надходження, незважаючи на падіння цін на газ. "Нафтогаз" отримав 110 мільярдів гривень операційного грошового потоку, включно з 55,7 мільярда гривень, пов’язаними з арбітражем, а також сплатив 20 мільярдів гривень дивідендів нашому єдиному акціонеру – державі Україна", – прокоментував результати фінансовий директор групи "Нафтогаз" Пітер ван Дріл.

Він додав, що в 4 кварталі 2019 року суттєво скоротилися обсяги споживання газу і продовжилося падіння цін на газ. Тож у компанії очікують, що макроекономічні умови залишаться складними і в 2020 році.

Що відомо про гроші, які "Газпром" сплатив "Нафтогазу"? У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Цим рішенням ще в лютому 2018 року арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо недостатнього обсягу транзиту.