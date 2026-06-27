Військовий чесно відповів, чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом

В інформаційному полі часом лунають думки про те, що варто завершити війну на будь-яких умовах. Однак такої пропозиції Україна не має – Росія в будь-якому випадку налаштована воювати й далі.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба, зазначивши, що жодна зі сторін не має на меті зупинятись. Очевидно, що цілі українців і росіян різні та швидкого завершення війни поки що не видно.

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Чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом?

Військовослужбовець зауважив, що ще у 2022 році він говорив, що війна Росії проти України буде довгою. У цей період його переконували в протилежному, але протистояння триває вже п'ять років.

Тобто я не бачу кінця цієї війни,

– сказав військовий.

Вишебаба пояснив, що його думки базуються не на прогнозах чи баченні аналітиків, він відчуває цей момент емоційно. На початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець звернув увагу на важливу деталь: росіяни готові іти в штурми під кулеметний вогонь. Тобто мотивацію ворога, на його думку, можна описати як більшу, ніж життя. Водночас і українці не мають на меті здатись.

"Тому якщо і та, й інша сторони готові померти, але не здатись, то де розв'язок цієї точки? Лише виснаження, або перемога, або поразка, або заморозка. Швидкого рішення немає, бо вагомої переваги немає ні у нас, ні у росіян", – зазначив військовослужбовець.

Вишебаба про завершення війни: дивіться відео

Нагадаймо, що Володимир Зеленський нещодавно звернув увагу на втрати окупантів на полі бою, які почали стрімко зростати. Президент припустив, що до зими нам потрібно знайти дипломатичний шлях, щоб сісти за стіл переговорів з Росією.