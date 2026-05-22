Путін хоче завершити війну до кінця року: Bloomberg розкрив умови диктатора

Україна та її союзники вважають, що російське вторгнення поступово втрачає темп, оскільки Силам оборони вдалось стабілізувати лінію фронту та зупинити весняний наступ Росії. Водночас попри успіхи на полі бою, Київ усе ще стикається з проблемами, зокрема нестачею ресурсів та складнощами із забезпеченням ППО.

Про це пише Bloomberg.

Які наразі настрої та плани у Росії?

Внаслідок зростання ефективності українських безпілотників, які завдають втрат російським силам як на фронті, так і глибоко в тилу, посилюється внутрішня критика на адресу Путіна. Окрім того, на тлі економічних труднощів та обмежень в інтернеті серед російського суспільства збільшується рівень втоми від війни.

Водночас джерела видання інформують, що частина російської еліти перебуває у напруженому стані, тоді як окремі високопосадовці Кремля вважають, що "конфлікт" з Україною зайшов у глухий кут та не має очевидного політичного чи військового рішення.

Автори видання пишуть, що Путін прагне завершити війну в Україні до кінця цього року, однак лише на умовах, які він вважатиме переможними. Ідеться, зокрема, про вимогу встановити контроль над усім Донбасом, який російські війська не можуть повністю захопити військовим шляхом вже понад 10 років.

Цікаво, що речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін встановлював будь-який такий термін завершення війни.

Разом із тим Кремль паралельно намагається домогтися ширшої безпекової угоди з Європою, яка фактично мала б закріпити територіальні здобутки Росії.

Одними з ключових чинників у війні стали українські дрони та їх ефективне застосування проти Росії. Безпілотники допомагають компенсувати нестачу особового складу, із якою, пише видання, Київ зіштовхується від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас як підкреслюється, Україна поки не досягла своїх стратегічних цілей – не змогла повернути більшість окупованих територій і не наблизилася до прийнятної мирної угоди за посередництва США.

Своєю чергою, окремі європейські дипломати описують настрої в Росії як похмурі, вказуючи на фактичну патову ситуацію на фронті та зростання впливу українських ударів, які дедалі частіше досягають і глибоких регіонів, зокрема підступів до Москви.

Росія зазнає невдач на полі бою. Щоб підтримати свої військові зусилля в Україні, Кремль майже напевно буде змушений провести другу часткову мобілізацію протягом найближчих 12 місяців,

– висловився Найджел Гулд-Девіс, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Важливо! Останнім часом у мережі та політичних колах точаться дискусії щодо можливості відкриття іще одного фронту – на кордоні з Білоруссю. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу також прокоментував цю актуальну тему. Інформаційні "вкиди" про нібито наступ з боку Білорусі є лише спробою відвернути увагу від важливішого – спроб дотиснути окупацію Донбасу. Світан нагадав, що подібна тактика ворога уже використовувалась торік – тоді через відтягнення військ на інший напрямок оборонці втратили позиції на Покровському і Мирноградському напрямках.



Водночас радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наразі відкриття іще одного напрямку фронту для Росії виглядає не реалістичним, оскільки проблеми з виконанням тактичних й оперативно-тактичних завдань присутні й на чинній лінії фронту.

Війна Росії з Україною: останні новини

Агентство військової розвідки США повідомило, що під час контрнаступу у 2026 році Україна змогла повернути під свій контроль 400 квадратних кілометрів території. Це також пов'язують із відключенням для росіян портативних інтернет-терміналів Starlink.

У звіті зазначається, що цей прорив став першим територіальним здобутком Києва із 2023 року.

Українське МЗС 22 травня повідомило про так званий переломний момент у війні. Наразі, за словами глави МЗС, щоб отримати мир, потрібно працювати у трьох напрямках – дипломатії, тиску та силі.

Окрім того, станом на зараз Україна не лише звертається по допомогу, а є повноцінним учасником системи безпеки, партнером і донором досвіду та безпеки для союзників.

Експерти, своєю чергою, припускають, що літо 2026 року покаже, чи зможе Україна перетворити локальні успіхи на великий стратегічний прорив. Однак наразі просування ворога на фронті є найповільнішими за останні два роки, водночас втрати продовжують рости – щомісяця гинуть або зазнають поранення 35 тисяч ворожих солдатів.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті вказали, що Росія вже тричі за останні дні перекидала свої сили з-під Куп'янська, тож, імовірно, окупанти відмовились від захоплення Куп'янська найближчим часом.

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зауважив, що інтенсивність атак ворога на Харківщині також знизилась, тоді як Сили оборони на Великобурлуцькому напрямку відтиснули противника до кордону та звільнили два населені пункти, а сам напрямок фактично повернувся до рівня річної давності.