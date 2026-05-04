У червні-липні Україну спробують дотиснути на приємне для Путіна завершення війни, – джерело ЗМІ
До сьомої річниці Володимира Зеленського на посаді президента, яка буде 20 травня, журналісти проаналізували ситуацію в країні. Їхні джерела розповіли, що Україну можуть "дотиснути".
Відповідні дані навело "РБК-Україна" в статті "Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори". Вона вийшла зранку 4 травня.
Хто і навіщо буде тиснути на Україну?
ЗМІ не вказало, що це може бути – тиск на мирних переговорах чи щось інше. Але навело приблизні терміни, коли це може статися, – літо.
Ми знаємо, що в червні-липні може бути багато викликів через чергову спробу росіян і співчуваючих росіянам дотиснути Україну до "згоди" на приємне Путіну завершення війни. Відповідно, що результативнішою буде армійська реформа, то сильнішими будуть позиції в дипломатії з огляду на потенційний тиск, який може бути,
– поділився співрозмовник видання в оточенні Зеленського.
Нагадаємо, що в червні розпочнеться реформа армії, про що президент заявив 1 травня. Деталі ще погоджують, але вже відомо, що зарплати військових значно підвищать. Для тилових посад забезпечення має бути не менше ніж 30 тисяч гривень, для бойових позицій – набагато більше. Посилять і контрактну систему.
Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія вже має план бойових дій щонайменше до осені. Втім, є замкнене коло: російська армія не здатна вирішувати політичні задачі російського керівництва. А політичне керівництво не здатне уявити своє існування без війни.
Зеленський теж вважає, що літо стане переломним
Президент 4 травня під час виступу на відкритті восьмого саміту Європейської політичної спільноти в Єревані сказав: було б гарно виробити один спільний європейський голос для розмови з росіянами. І знайти робочий дипломатичний формат. Попри це, Україна на зв'язку зі США.
Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі - розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії,
– висловився Зеленський.
Європейці стурбовані можливим нападом Путіна
Цього ж дня вийшла стаття Politico, де сказано, що в Росії є вікно можливостей, яким може скористатися Путін. Москва хоче уникнути принизливих переговорів з Україною, тож може спробувати розширити війну на інші країни.
Фінський політолог і депутат Європарламенту Міка Аалтола вважає, що наземного вторгнення через кордон, швидше за все, не буде. Але це може бути операція безпілотників, або операція в Балтійському морі, або "щось в Арктиці, спрямоване на невеликі острови".