Зеленський встановив чіткий термін для закінчення війни

Росія готує нову мобілізацію й нові удари по Україні. Водночас Київ докладе максимум зусиль, аби війна з Росією завершилася ще до початку зими 2026 року.

Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час наради з українськими послами в Києві.

Який термін для закінчення війни назвав Зеленський?

За словами глави держави, одним із головних завдань дипломатів цього року є максимальна підтримка роботи уряду з міжнародними партнерами.

Він зазначив, що неможливо точно передбачити, коли дадуть результат дипломатичні зусилля, українські далекобійні удари, операції на середній дальності та санкції союзників.

Водночас, за словами президента, тиск має бути настільки сильним, щоб Росія не мала іншого вибору, окрім як погодитися на мир.

Зеленський також наголосив, що Україна розраховує досягти цього вже восени, хоча усвідомлює, що Кремль має намір затягувати війну.

За його словами, Росія готує нову мобілізацію та планує подальші удари, тому Україна продовжує об'єднувати міжнародних партнерів і посилювати тиск на агресора.

Раніше президент повідомляв, що Кремль планує призвати ще до 500 тисяч осіб. За даними розвідки, прихована мобілізація у Росії може розпочатися на початку жовтня – після виборів у Держдуму.

Нагадаємо, що позиція Москви не змінилася. Вона продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вже найближчими тижнями Вашингтон може спробувати знову запустити переговори між Україною та Росією.

За словами Рубіо, ситуація на фронті дещо змінилася, оскільки Україна отримала можливість завдавати далекобійних ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії. У США хочуть оцінити, чи вплине це на позиції сторін і чи створить умови для відновлення дипломатичних переговорів.

Водночас він наголосив, що й Київ, і Москва мають свої принципові вимоги та "червоні лінії". На думку Рубіо, поки ці позиції не стануть ближчими, домовитися буде складно.