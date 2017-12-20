Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...

У Німеччині збанкрутувала найстаріша європейська компанія, яка займалася виробництвом... товарів для сексу. Компанія Beate Uhse, заснована ще в далекому 1951 році, оголосила банкрутство через дві основні причини: по-перше, недостатню увагу до потреб жінок, по-друге – розповсюдження та загальну доступність Інтернету.

Може, хтось над цим і посміється, але Beate Uhse – це справді так звана "традиційна" німецька фірма, фірма з потужними донедавна обертами капіталу, із тисячами співробітників та з вельми цікавою історією. Історією, яка нині сягнула фіналу: найбільша в Європі компанія еротичних товарів та послуг розорилася.

"Сексуальна революція", виражена у мільйонах

Витоки цієї фірми нерозривно пов'язані з так званою "сексуальною революцією" в післявоєнній Європі. Військова льотчиця Беате Узе, легенда Люфтваффе, була виправдана Нюрнберзьким трибуналом та демобілізувалася після Другої світової війни, залишившись, по-перше, вільною, як сокіл, а по-друге – такою ж бідною. В післявоєнній Німеччині послуги льотчиків-винищувачів, м'яко кажучи, були не сильно затребуваними, тож Беате Узе зайнялася ще однією улюбленою справою – фемінізмом, боротьбою за жіноче рівноправ'я. До того ж, у цілком конкретній галузі жіночого існування – в сексуальній.

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Починаючи із 1946 року, вона подорожувала велосипедом рідною федеральною землею Шлезвіг-Голштайн та інформувала жінок про можливості контрацепції та запобігання небажаній вагітності. Це було дуже актуально: небажана вагітність на той час могла призвести не лише до важких наслідків для здоров'я жінки, а й до втрати можливості вижити та прогодувати себе. Тому власноруч написана фрау Беате брошура "Schrift X", яка вчила жінок різноманітним дешевим та ефективним засобам контрацепції, розходилася дуже жваво.



Після Другої світової війни демобілізована льотчиця Беате Узе взялася пропагувати засоби контрацепції для жінок

Така "роздрібна торгівля" продовжувалася протягом двох років, а вже у 1948-му році Узе разом зі своїм другим чоловіком Вальтером Ротермундом заснувала в місті Фленсбург ціле видавництво, яке цілеспрямовано торгувало "пояснювальними матеріалами" щодо сексу, вагітності та сімейних стосунків. Окрім брошур, енергійне подружжя розсилало поштою популярні на той час у Німеччині американські презервативи. За 12 років існування цього видавництва, до 1960 року, воно мало вже мільйон постійних клієнтів, а в 1961 році його оборот сягнув 7,3 мільйона дойчмарок на рік. Ще за рік потому Беате Узе у тому ж Фленсбурзі заснувала "Інститут подружньої гігієни" – це був аж ніяк не науково-дослідницький заклад, як хтось міг подумати. Це був перший у Німеччині секс-шоп.

В 1960-70-х роках попит на продукцію компанії Беате Узе стрімко зростав – потужним двигуном для комерційного успіху стала європейська сексуальна революція. У 1971 році у ФРН існували вже 25 секс-шопів цієї фірми. В середині 70-х західнонімецькі законодавці офіційно дозволили продукувати та вживати в країні порнографію – і секс-індустрія пережила справжній бум. Беате Узе почала знімати порнофільми та розсилати їх поштою разом з еротичною білизною, секс-іграшками та іншими відповідними товарами. Насправді, оцей загальновідомий рефрен: "Я, я, дас іст фантастіш!" – це неофіційна "торгова марка" саме кінопродукції компанії Беате Узе.



Саме Беате разом зі своїм другим чоловіком Вальтером Ротермундом стали засновинками першого у ФРН секс-шопу

В 1981 році "середня" фірма перетворилася вже на потужний концерн з назвою Beate Uhse AG. При цьому вона розділилася: сини засновниці компанії, Клаус Узе та Дірк Ротермунд, очолили, відповідно, розсильну фірму та видавництво. Сама Беате Узе та третій її син, Ульріх, почали займатися секс-шопами та кінопродукцією. Ці два підприємства також розділилися.

У 80-х роках концерн "розповзся" вже по всій Європі, відкриваючи все нові й нові секс-шопи. Після возз'єднання Німеччини в 1989 році Беате Узе знову "піднялася" – цього разу за рахунок зголоднілих до сексу нових покупців з екс-НДР. Фірма безкоштовно роздавала свої каталоги "новим громадянам" та відкривала секс-шопи в усіх п'яти нових федеральних землях. До кінця 90-х компанія стала найбільшим в Європі секс-концерном, а її торгова марка – одним з найвідоміших німецьких брендів. 27 травня 1999 року концерн Beate Uhse вийшов на біржу: початкова ціна його акцій, 7,20 євро, в перший же день торгів зросла до 25 євро... щоправда, це був останній успіх підприємства. З цього моменту справи все швидше й швидше покотилися додолу разом із ціною "секс-акції".

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"Ах, мій милий Августин"

У 1999 році фірма, яка досі могла лише хвалитися успіхами, вперше відчула неймовірно потужний удар. Конкурентом успішного концерну став... Інтернет. Одразу після виходу на біржу компанія почала продавати 20 відсотків своєї продукції саме через Всесвітню мережу, але раптом виявилося, що саме там у неї – сила-силенна супротивників. Сама Беате вже не побачила остаточного провалу свого підприємства: вона померла 16 липня 2001 року у 81-річному віці.

Вже на цей час продажі відеопродукції фірми катастрофічно скоротилися: її порнофільми просто не могли конкурувати з відеосюжетами в Інтернеті з однієї причини: там ці ролики будь-хто може дивитися безкоштовно. В онлайн-торгівлі концерн також цілком програв більш дешевим конкурентам, насамперед – з Китаю. І навіть не в дешевих секс-іграшках та білизні була справа: просто "традиційний" німецький концерн не зміг конкурувати з компаніями, які дбайливо виловлювали кожен новий тренд та витрачали чималі гроші на онлайн-презентації.

Фірма намагалася пручатися: вона зверталася до нових цільових груп – перш за все, намагаючись переорієнтуватися на секс-потреби жіночої частини своєї клієнтури. Так, у 2004 році в Гамбурзі відкрився перший секс-шоп виключно для жінок. У наступні роки саме жінки стали найважливішою цільовою групою для компанії. В партнерстві з мережами модних та парфумерних магазинів, фірма намагалася виборсатися з халепи, яка спіткала її в Інтернеті. Але з 2006 року об'єми продажу постійно та катастрофічно падали – фірма закривала філіал за філіалом, скорочувала торгівлю за каталогами. Курс акцій компанії летів та летів додолу. Концерн провів масштабну реструктуризацію, змінив правління – але це вже не допомогло. За оцінками фахівців, саме "проґавлений" ривок до Інтернет-торгівлі став головною причиною краху. Місце славетної компанії в Інтернеті зайняли спритніші конкуренти – наприклад, німецька фірма Eis.de або онлайн-магазин Amorelie, які теж своєю основною клієнтурою зробили жінок. Не кажучи вже про такі успішні підприємства, як Amazon або Alibaba Express.



Beate Uhse програла Інтернету

Не допомогли ні зміна асортименту, ні новий фемінізований логотип. В уяві більшості клієнтів бренд Beate Uhse залишився чимось таким, трохи соромливим, пов'язаним з порнографією, "кварталами червоних ліхтарів" та привокзальними повіями. А це далеко не всім до вподоби.

Останній каталог Beate Uhse з'явився на день святого Валентина, 14 лютого 2016 року. Економічні труднощі, які переживав концерн, вже на цей час були неподоланними. Річний звіт 2016 року правління кілька разів переносило, прогнози розвитку були кілька разів переписані.

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І от, в середині грудня 2017 року, ця сумна історія сягнула свого завершення: новий голова правління концерну Міхаель Шпехт, призначений лише півроку тому, офіційно заявив про банкрутство Beate Uhse AG. Він не в змозі навіть обслуговувати кредити, які взяв раніше.

Із банкрутства цього підприємства, не лише ціла ера європейської історії сягнула свого завершення – буремна ера сексуальної революції, руху хіпі, феміністок, "веселих 80-х" і т. д. Втратили робочі місця тисячі працівників по всій Європі. Зник один із "традиційних" німецьких брендів. А ще – остаточно настала ера е-маркетингу, який довів себе у боротьбі із сильним, сталим та відомим, але не таким прогресивним конкурентом. І тепер саме тут, в Інтернеті, німецькі споживачі радісно іржуть над "загиблим": "Тисячі вібраторів тремтять за свої робочі місця!" (з дописів на одному з німецьких форумів).

Що ж, новий рік – нова ера. Навіть для секс-шопів.

Всі фото: Getty Images