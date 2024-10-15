Завершено реконструкцію амбулаторії сімейної медицини №2 в Дарницькому районі Києва. Вже у листопаді новий сучасний медичний заклад відкриється для відвідувачів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко і показав, як виглядає нова амбулаторія.

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Мер Києва розповів про реконструкцію амбулаторії в Дарницькому районі

"Місто завершило реконструкцію амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 Дарницького району столиці. Пацієнтів житлового масиву Осокорки медзаклад прийматиме вже в листопаді. За зміну – до 400 відвідувачів. Обслуговуватиме амбулаторія понад 57 000 задекларованих пацієнтів, зокрема, 10 700 дітей", – написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше тут була одноповерхова будівля площею 200 метрів квадратних. Після реконструкції це – сучасна 5-поверхова споруда площею понад 4300 метрів квадратних.

У закладі працюватимуть 39 лікарів із загального штату 100 осіб. Є 2 амбулаторії загальної практики, кабінети лабораторних досліджень та щеплень, процедурні кабінети, кабінет з окремим входом для пацієнтів з ознаками гострої вірусної інфекції. Також кімнати матері та дитини і навчальний клас для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги. Будівля є інклюзивною для маломобільних груп населення,

– наголосив Кличко.

Він також додав, що амбулаторія оснащена сучасним укриттям площею 350 метрів квадратних, яке може вмістити до 250 людей.

Реконструкція амбулаторії пройшла успішно / Фото Віталія Кличка

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян належним рівнем медпослуг, якісною медичною допомогою", – підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко відвідав пологовий будинок у Святошинському районі столиці, в якому місто встановило сонячну електростанцію потужністю 120 кВт для безперебійної роботи під час можливих відключень світла.