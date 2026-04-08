Завершено слідство у справі Тимошенко

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду.

Про це повідомили у НАБУ. Йдеться про очільницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Дивіться також "Пропало всьо": нова зачіска Тимошенко спричинила шквал обговорення у мережі

Що відомо про справу Тимошенко?

Тимошенко підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду нардепам.

У грудні 2025, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів депутатами, вона почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Підозрювана пропонувала сталий механізм співпраці з виплатами наперед.

Народні обранці мали виконувати вказівки: голосувати "за" чи "проти", утримуватися або ж не брати участі у голосуванні.

У січні 2026 керівниця депутатської фракції отримала підозру.

А уже 8 квітня НАБУ та САП повідомили, що матеріали у справі відкрито. Адвокати почнуть ознайомлення. Після чого справу передадуть до суду.