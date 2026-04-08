Завершено слідство у справі Тимошенко
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду.
Про це повідомили у НАБУ. Йдеться про очільницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
Дивіться також "Пропало всьо": нова зачіска Тимошенко спричинила шквал обговорення у мережі
Що відомо про справу Тимошенко?
Тимошенко підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду нардепам.
У грудні 2025, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів депутатами, вона почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.
Підозрювана пропонувала сталий механізм співпраці з виплатами наперед.
Народні обранці мали виконувати вказівки: голосувати "за" чи "проти", утримуватися або ж не брати участі у голосуванні.
У січні 2026 керівниця депутатської фракції отримала підозру.
А уже 8 квітня НАБУ та САП повідомили, що матеріали у справі відкрито. Адвокати почнуть ознайомлення. Після чого справу передадуть до суду.