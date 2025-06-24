Трамп припиняє війну? Що насправді сталося на Близькому Сході

Після так званого удару відплати Ірану по американській військовій базі у Катарі, з якої після відповідного іранського попередження була евакуйована військова техніка та персонал, Трамп оголосив про припинення вогню у 12-денній ізраїльсько-іранській війні. З цим вже погодилися Іран та Ізраїль, а тому можна говорити, що конфлікт, якщо не завершений, то принаймні близький до завершення.

То чи втратив Іран ядерний потенціал

Навіть після повідомлення Дональда Трампа сторони обмінювалися досить руйнівними обстрілами. Виникає питання – чи вдалося досягти цілей, які ставили перед собою США та Ізраїль, коли розпочиналася ця операція, зокрема знищення ядерної програми Ірану? Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Трамп переконує, що після американського втручання у військову операцію Ізраїлю цілей вдалося досягти. Він полемізує з американськими медіа, які побоюються, що Іран зберіг свій ядерний арсенал, принаймні великий запас збагаченого урану.

Про те, що операцію вдалося довести до логічного закінчення, говорить й ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Однак, чи дійсно Іран повністю позбавлений запасів збагаченого урану, чи позбавлений можливості продовжити роботу з виробництва ядерної зброї після цієї ізраїльської операції – зараз сказати досить важко.

Як відомо, в дні операції Нетаньяху говорив про важливість повстання проти іранського режиму. Про те, що в Ірані міг би бути інший режим, говорив і Трамп. Однак зараз можна констатувати, що режим зберіг свої позиції в країні. А от щодо його ядерного потенціалу – це вже буде великим питанням на найближче майбутнє.

Тільки коли ми зрозуміємо, чи дійсно Іран втратив свій ядерний потенціал, ми зможемо говорити про реальні результати цієї війни. Зараз можна сказати, що Ізраїль та Іран зрозуміли небезпеку війни на виснаження. Їм потрібна якщо не повна тиша, то хоча б пауза у цій війні, чим і скористався Трамп.

Що показала 12-денна війна

Трамп примусив обидві сторони до перемир'я в ситуації, коли його почали критикувати після американського удару по іранських об'єктах. Прихильники американського президента побоювалися, що той, всупереч власним обіцянкам, втягує США у нову безкінечну війну на Близькому Сході.

З цього погляду, для Трампа важливо, щоб війна була не безкінечною, а таки 12-денною, навіть якщо ми не знаємо насправді, чи вдалося США й Ізраїлю виконати своє головне завдання і позбавити Іран можливості виробляти ядерну зброю. Саме тому можна говорити, що головні події на Близькому Сході, пов'язані із ядерною програмою Ірану, ще попереду.

Ізраїль довів свою здатність бити по Ірану, знищувати його політичних і військових керівників, а також стратегічні об'єкти. Однак й Іран продемонстрував, що здатний бити по території єврейської держави, а тому є великою загрозою для її безпеки та й для стабільності на усьому Близькому Сході.

Очевидно, що такі висновки зробить і керівництво арабських держав, які уважно спостерігали за цим конфліктом і навіть змушені були закривати власний повітряний простір, готуючись до ударів з боку Ірану по американських військових об'єктах у регіоні.

Послаблення Росії

Для України є важливим той факт, що Ізраїль зміг знищити військовий потенціал Ірану, а тому Іран зараз точно не буде допомагати Росії у її війні з Україною. Хоча очевидно, що Росія вже й сама виробляє всі ті безпілотники і ракети, за якими на першому етапі війни зверталася до Ірану.

Послаблення Ірану як союзника Росії послаблює також і позиції російського лідера Володимира Путіна, тим більше, що Путін рішуче відмовився від військово-технічної допомоги Ірану. Візит іранського міністра закордонних справ Абаса Аракчі до Москви з проханням про більшу допомогу тільки продемонстрував обмеженість ресурсів Росії.

Ця війна опосередкована продемонструвала, що Росія не може претендувати на роль глобальної держави у сучасному світі та конкурувати зі США. Завдяки українському опору можливостей у Росії встає все менше і менше.