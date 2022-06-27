Завкафедри одного з вишів Миколаєва мріяв про "нову вільну область": отримав підозру у держзраді

Завкафедри одного з вишів Миколаєва та колишній депутат місцевої міської ради хотів допомогти окупантам створити так звану "МНР". Чоловік співпрацював зі спецслужбами ворога та мріяв про подальше "приєднання" регіону до Росії.

Служба безпеки України викрила й затримала російського агента, а в Офісі генпрокурора розповіли, що колаборанту вже повідомили про підозру у державній зраді. Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Освітянин готувався та сприяв приходу "руського міра" на Миколаївщину

В СБУ розповіли, що колишній депутат Миколаївської міської ради, за завданням російських спецслужб, розробив концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яка надалі мала "приєднатися" до Росії.

Колаборант підготував псевдодокументальне, квазіправове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення так званої "нової вільної Миколаївської області". За вилученими СБУ під час обшуку матеріалами, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "МНР".

Після цього область мала "офіційно" перейти на російську мову, затвердити власні "герб, прапор і гімн". При цьому час існування так званої "МНР" обмежувався винятково періодом проведення так званої "спеціальної військової операції" Росії – згодом псевдоутворення, за планом зрадника, клопотало б про включення до складу країни-агресорки.

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В Офісі генпрокурора додали, що затриманий підозрюваний у державній зраді є завідувачем кафедри одного з вишів Миколаєва, доктором наук державного управління та кандидатом політичних наук.

За даними слідства, він вступив у змову із представником спецслужб Росії у квітні 2022 року. Горе-освітянин складав перелік необхідних управлінських посад та проводив роботу з пошуку "надійних" кандидатів.

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Куратор колаборанта дав йому завдання за його особистим підписом, як корінного мешканця Миколаєва, підготувати звернення до російської влади про нібито готовність частини миколаївців "від'єднатись" від України та "приєднатись" до Росії.

Крім того, підозрюваний зливав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та державних установ на території Миколаєва, за що мав отримати фінансову винагороду.

До слова, у колаборанта було вилучено комп'ютерну техніку, листування з представником країни-агресорки, радянську та російську символіку, а також особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".

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