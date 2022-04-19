Завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю, – заступник командира азовців

Російські окупанти скидають потужні бомби на завод "Азовсталь" у Маріуполі. Через це він фактично повністю знищений.

Під завалами заводу зараз перебуває дуже багато людей. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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Азовці будуть продовжувати боротьбу

Завод фактично знищений надпотужними бомбами. Та попри те, Паламар наголосив, що захисники Маріуполя продовжуватимуть боротьбу. Однак цивільних та поранених потрібно врятувати.

Крім того, необхідно забрати тіла загиблих.

Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла,

– заявив Паламар.

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