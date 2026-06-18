У Франції завод Delair, який постачає до України дрони, закидали коктейлями Молотова

З початку повномасштабного вторгнення завод французької компанії Delair постачає Україні велику кількість дронів. У червні цього року його атакували із використанням коктейлів Молотова.

Інцидент стався 1 червня. Камери відеоспостереження зафіксували, як кілька людей кидали пляшки із легкозаймистої сумішшю в задню частину будівлі заводу. Про це пише газета Le Parisien із посиланням на свої джерела.

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Що відомо про атаки на французький завод, який допомагає Україні?

За інформацією видання, прокуратура Тулузи розпочала розслідування за фактом заподіяння збитків із застосуванням небезпечних для людей засобів.

Крім того, за кілька днів біля підприємства стався ще один інцидент. Поліція затримала громадянина Білорусі, який знімав на відео прототип безпілотника. Йому висунуто звинувачення у шпигунстві. Слідство розглядає версію про можливе російське втручання.

Зауважимо, що завод компанії Delair, розташований у містечку Лабеж (департамент Верхня Гаронна) поблизу Тулузи.

Маловідома широкому загалу компанія є одним із флагманів французької індустрії безпілотників. Вона спеціалізується на виробництві цивільних і військових дронів, а після початку війни в Україні стала одним із ключових постачальників для Києва. Через це обсяг її замовлень різко зріс. "Це зростання забезпечується насамперед попитом на військові безпілотники в усьому світі", – заявив кілька днів тому генеральний директор компанії Бастьєн Манчіні.

Нагадаємо, що Росія активізувала диверсії в Європі, використовуючи завербованих цивільних.