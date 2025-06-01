Атака дронів у Росії: вибухи чули на заводі "Прогрес" в Мічуринську і не тільки

Нічна атака безпілотників спричинила потужні вибухи в Тамбовській області Росії – в центрі удару опинився завод "Прогрес". Також вибухи пролунали в Котовську, Інжавіно та кількох інших населених пунктах.

Деталі про вибухи в Росії повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву керівника громадської організації "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка.

Читайте також: Які літаки стратегічної авіації втратила Росія, скільки коштують і чи продовжить ракетний терор

Хроніка нічної атаки дронів

У ніч з 16 на 17 червня у населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську було чутно близько десяти вибухів, перед якими пролітали безпілотники. При цьому аеропорт регіону було закривали, службовці повідомляють про значну активність ударних дронів над усіма зазначеними точками. Вибухи розпочалися після 1:40 ночі у Котовську та на підльоті до Тамбова. Очевидці фіксували шум безпілотників.

Масова атака БПЛА: дивіться відео

О 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гать і Калаїси. ЗМІ повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів. У соцмережах ширились відео про спалахи у небі.

Жителі Тамбовської та Котовської області сповіщали про вибухи : дивіться відео

Представники Міноборони Росії повідомили про збиття 147 дронів по всій країні, зокрема над Курською, Липецькою, Воронезькою, Тверською областями та Москвою.

Що відомо про завод "Прогрес"

Завод є одним із п'яти найбільших підприємств області. Він розташований у Мічуринську та спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Крім того, підприємство виготовляє різноманітну електротехніку для цивільного використання, зокрема з обладнанням для газових та нафтопроводів.

Нагадаємо, 6 червня дрон вже влучав у заводу "Прогрес", спричинивши пожежу виробничого цеху. Цей об’єкт регулярно потрапляє під радар ударних місій, адже він є ключовим для виробництва складного військового обладнання.