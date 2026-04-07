Після провалу у Львові: скандальний підрядник взявся за сміттєпереробний завод у Хмельницькому

Польська компанія може збудувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому вартістю понад 36 мільйонів євро. Вона перемогла у тендері ЄБРР, хоча офіційне підтвердження результатів ще триває.

Попри це, компанія вже має скандальну репутацію через зірвані проєкти в Україні та Польщі. Про це пише ZAXID.NET.

Що відомо про проєкт у Хмельницькому?

Польська інжинірингова компанія Control Process S.А може стати підрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. За інформацією джерел, саме вона перемогла у тендері, який проводив Європейський банк реконструкції та розвитку, однак наразі тривають формальні процедури погодження результатів. Після їх завершення має відбутися підписання контракту.

Будівництво комплексу є одним із найбільших екологічних інфраструктурних проєктів регіону. Загальна вартість становить близько 36,5 мільйона євро. З цієї суми 28,5 мільйона євро передбачені як кредит ЄБРР, ще 5 мільйонів євро – грант Європейського Союзу, а приблизно 3 мільйони євро забезпечить місцевий бюджет.

Закупівля відбувалася за процедурами ЄБРР і неодноразово перезапускалася. Водночас у відкритому доступі відсутня інформація про повний список учасників і їхні цінові пропозиції, тому офіційного підтвердження переможця наразі немає.

У разі підписання угоди цей контракт стане другим великим сміттєпереробним проєктом компанії в Україні.

У які скандали потрапляла ця компанія раніше?

Попри можливу перемогу у тендері, Control Process S.A має суперечливу репутацію через низку проблемних проєктів як у Польщі, так і в Україні.

Зокрема, у 2019 році комунальне підприємство PWiK Jarocin розірвало контракт із дочірньою компанією групи на модернізацію очисних споруд у Цєлчі. Замовник заявляв, що підрядник не виконав значний обсяг робіт, залишив об’єкт і не подавав фінансової звітності.

Схожа ситуація виникла і в польському місті Коло, де після розірвання контракту на реконструкцію очисних споруд між сторонами почалися судові суперечки.

В Україні найбільш резонансним став проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Його реалізовували за підтримки ЄБРР та ЄС, однак об’єкт досі не введений в експлуатацію. За даними міста та ЛКП "Зелене місто", підрядник систематично зрив дедлайни, не завершив проєктування та будівельні роботи у визначені терміни.

У 2025 році на будівництві сталася пожежа, яка, за попередніми висновками, могла бути спричинена порушенням правил безпеки. Унаслідок інциденту було пошкоджено частину обладнання, придбаного за кошти Європейського Союзу.

У березні 2026 року контракт із польським підрядником було офіційно розірвано. Крім того, ING Bank Śląski виплатив Львову 3,6 мільйона євро банківської гарантії через невиконання умов угоди.

Що відомо про будівництво заводу у Львові?