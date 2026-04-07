Після провалу у Львові: скандальний підрядник взявся за сміттєпереробний завод у Хмельницькому
- Польська компанія Control Process S.A може збудувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому за 36,5 мільйона євро, перемігши у тендері ЄБРР.
- Вона має скандальну репутацію через зірвані проєкти в Україні та Польщі, включаючи невдале будівництво у Львові.
Польська компанія може збудувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому вартістю понад 36 мільйонів євро. Вона перемогла у тендері ЄБРР, хоча офіційне підтвердження результатів ще триває.
Попри це, компанія вже має скандальну репутацію через зірвані проєкти в Україні та Польщі. Про це пише ZAXID.NET.
Що відомо про проєкт у Хмельницькому?
Польська інжинірингова компанія Control Process S.А може стати підрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. За інформацією джерел, саме вона перемогла у тендері, який проводив Європейський банк реконструкції та розвитку, однак наразі тривають формальні процедури погодження результатів. Після їх завершення має відбутися підписання контракту.
Будівництво комплексу є одним із найбільших екологічних інфраструктурних проєктів регіону. Загальна вартість становить близько 36,5 мільйона євро. З цієї суми 28,5 мільйона євро передбачені як кредит ЄБРР, ще 5 мільйонів євро – грант Європейського Союзу, а приблизно 3 мільйони євро забезпечить місцевий бюджет.
Закупівля відбувалася за процедурами ЄБРР і неодноразово перезапускалася. Водночас у відкритому доступі відсутня інформація про повний список учасників і їхні цінові пропозиції, тому офіційного підтвердження переможця наразі немає.
У разі підписання угоди цей контракт стане другим великим сміттєпереробним проєктом компанії в Україні.
У які скандали потрапляла ця компанія раніше?
Попри можливу перемогу у тендері, Control Process S.A має суперечливу репутацію через низку проблемних проєктів як у Польщі, так і в Україні.
Зокрема, у 2019 році комунальне підприємство PWiK Jarocin розірвало контракт із дочірньою компанією групи на модернізацію очисних споруд у Цєлчі. Замовник заявляв, що підрядник не виконав значний обсяг робіт, залишив об’єкт і не подавав фінансової звітності.
Схожа ситуація виникла і в польському місті Коло, де після розірвання контракту на реконструкцію очисних споруд між сторонами почалися судові суперечки.
В Україні найбільш резонансним став проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Його реалізовували за підтримки ЄБРР та ЄС, однак об’єкт досі не введений в експлуатацію. За даними міста та ЛКП "Зелене місто", підрядник систематично зрив дедлайни, не завершив проєктування та будівельні роботи у визначені терміни.
У 2025 році на будівництві сталася пожежа, яка, за попередніми висновками, могла бути спричинена порушенням правил безпеки. Унаслідок інциденту було пошкоджено частину обладнання, придбаного за кошти Європейського Союзу.
У березні 2026 року контракт із польським підрядником було офіційно розірвано. Крім того, ING Bank Śląski виплатив Львову 3,6 мільйона євро банківської гарантії через невиконання умов угоди.
Що відомо про будівництво заводу у Львові?
Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало після сміттєвої кризи 2016 – 2017 років і мало стати першим сучасним комплексом такого типу в Україні. Проєкт передбачав переробку до 250 тисяч тонн відходів на рік і фінансувався за участі міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР.
Підрядником стала польська компанія Control Process, однак будівництво затягнулося і не було завершене у заплановані терміни – спершу до 2023 року, а згодом і пізніше. Попри те, що готовність об’єкта оцінювали приблизно у 80%, а частину обладнання вже змонтували, низка ключових робіт так і залишилася невиконаною.
Місто неодноразово заявляло про систематичні порушення умов контракту: підрядник не завершив проєктування, не поставив частину обладнання та затягував виконання робіт. У 2025 році ситуацію ускладнила пожежа на об’єкті, яка пошкодила частину обладнання та ще більше відтермінувала запуск заводу.
Через тривалі порушення Львів зрештою вирішив розірвати контракт із підрядником у квітні 2026 року. Паралельно місто домоглося виплати банківської гарантії – понад 3,6 мільйона євро – через невиконання умов договору. Наразі будівництво фактично поставлене на паузу: у Львові планують оцінити стан об’єкта, підготувати новий тендер і залучити іншого підрядника для завершення проєкту.