Завжди готові до провокацій: як Кравчук відреагував на зірване перемир'я
Всеосяжна тиша, про яку було ухвалене рішення в рамках ТКГ, дотримувалася. Іншого завдання не ставили. Проте відбуваються одноразові провокативні відкриття вогню, під час яких Україна зазнає втрат серед військових.
Держава завжди буде готова до того, що провокації є, були та будуть. Про це в ефірі на 24 каналі розповів Голова делегації України в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.
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Він зазначив, що поки існує протистояння, поки існують Збройні сили України в тих регіонах, які захищають землю, провокатори будуть цілком природно використовувати зброю.
В документі ОБСЄ чітко вказано: місія провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявила ніяких змін у позиціях ЗСУ порівняно з 5 липня 2020 року,
– пояснив Леонід Кравчук.
Голова делегації України в мінській ТКГ повідомив, що окремі провокативні дії не можуть служити підставою або доказом того, що вже всеосяжна тиша зовсім припинена. До провокацій завжди будуть готові, тому що на тому боці є люди, які прийшли воювати, заробляти на війні та вбивати українських солдатів.
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"Ми продовжуємо сподіватися й хочемо, щоб нормандський формат найближчим часом відбувся, щоб були зроблені наступні кроки і ми йшли далі", – додав Кравчук.
Дивіться повне відео з коментарем Леоніда Кравчука:
Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня:
- В середині дня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.
- Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.