Всеосяжна тиша, про яку було ухвалене рішення в рамках ТКГ, дотримувалася. Іншого завдання не ставили. Проте відбуваються одноразові провокативні відкриття вогню, під час яких Україна зазнає втрат серед військових.

Держава завжди буде готова до того, що провокації є, були та будуть. Про це в ефірі на 24 каналі розповів Голова делегації України в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.

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Він зазначив, що поки існує протистояння, поки існують Збройні сили України в тих регіонах, які захищають землю, провокатори будуть цілком природно використовувати зброю.

В документі ОБСЄ чітко вказано: місія провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявила ніяких змін у позиціях ЗСУ порівняно з 5 липня 2020 року,

– пояснив Леонід Кравчук.

Раніше Пушилін погрожував влаштувати обстріл і наступ саме на населений пункт Шуми. Проте сьогодні, 7 вересня 2020 року, все було спокійно та наші військові гідно тримали оборону.

Голова делегації України в мінській ТКГ повідомив, що окремі провокативні дії не можуть служити підставою або доказом того, що вже всеосяжна тиша зовсім припинена. До провокацій завжди будуть готові, тому що на тому боці є люди, які прийшли воювати, заробляти на війні та вбивати українських солдатів.

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"Ми продовжуємо сподіватися й хочемо, щоб нормандський формат найближчим часом відбувся, щоб були зроблені наступні кроки і ми йшли далі", – додав Кравчук.

Дивіться повне відео з коментарем Леоніда Кравчука:

Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня: