Брехня і маніпуляція, – командування Повітряних сил про заяву Кучера щодо катастрофи Ан-26
Командування Повітряних сил ЗСУ емоційно відреагувало на заяву глави Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, що згодом розбився.
Так, відповідь на заяву Кучера, зроблену в ефірі одного з українських телеканалів, командування Повітряних сил оприлюднило на своїй фейсбук-сторінці.
Що сказав Кучер Посадку Ан-26 затримали, бо перед ним сідав літак із сином командувача ВПС, – голова ОДА
Кучер ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова – 24 канал) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв, ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!
– наголосили там.
У Повітряних силах додали: "абсурдність тверджень" чиновника підтвердили усі учасники ток-шоу, під час якого він зробив свою заяву. Там зауважили, що літак із сином Дроздова жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26.
Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служба безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!
– обурено додали у Повітряних силах ЗСУ.
Що відомо про заяву Кучера щодо катастрофи Ан-26:
- Голова ОДА Олексій Кучер в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що Ан-26 не отримав права пріоритетної посадки, хоча був пошкоджений, а натомість перед ним сідав інший борт, справний.
- У літаку, якому дозволили сісти першим, перебував син командувача ВПС Дроздова.
- Кучер заявив, що цю інформацію нібито детально приховують.
- Своєю чергою, Дроздов заявив, що ніякої вказівки керівнику польотів не робив.
- За його словами, літак, який розбився, перед посадкою ще мав пролетіти 6 кілометрів і зробити розворот. Тоді як другий літак (котрий з сином Дроздова на борту) пролетіти мав лише 4 кілометри до аеродрому.