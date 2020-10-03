Командування Повітряних сил ЗСУ емоційно відреагувало на заяву глави Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, що згодом розбився.

Так, відповідь на заяву Кучера, зроблену в ефірі одного з українських телеканалів, командування Повітряних сил оприлюднило на своїй фейсбук-сторінці.

Що сказав Кучер Посадку Ан-26 затримали, бо перед ним сідав літак із сином командувача ВПС, – голова ОДА

Кучер ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова – 24 канал) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв, ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!

– наголосили там.

У Повітряних силах додали: "абсурдність тверджень" чиновника підтвердили усі учасники ток-шоу, під час якого він зробив свою заяву. Там зауважили, що літак із сином Дроздова жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26.

Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служба безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!

– обурено додали у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про заяву Кучера щодо катастрофи Ан-26: