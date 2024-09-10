Ця фраза прозвучала не просто так: на що натякнув у своїй заяві Лавров

Голова МЗС Росії Лавров виступив із черговою заявою. Нічого нового не сказав, але одна фраза прозвучала, як не прозорий натяк.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що ключова фраза від Лаврова прозвучала щодо перемовин.

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Росії не треба території

Рейтерович зазначив, що фраза від Лаврова прозвучала приблизно так – Росії не потрібні території, їй потрібні права людей, які там проживають. Це повернення до риторики, яку Кремль використовував до повномасштабного вторгнення.

"Ми чужої землі ніколи не хотіли, ми просто хотіли, щоб до людей, які є невіддільною частиною російського світу, російської культури, російської мови, історії, релігії, щоб до них ставилися по-людськи, як того вимагають міжнародні права, численні конвенції про права людини, про права національних меншин", – заявив Лавров.

У принципі, це певний натяк, якщо Росія піде колись на якісь перемовини, то вона вимагатиме ефемерних речей, за умови повернення частини території. Нічого з цього прямо не прозвучало, але як натяк це прозвучало. Вони ж говорили, аби права російськомовних були б дотримані, вони б нічого не починали, хоча це повна маячня,

– зауважив політолог.

Росія готується до перемовин

За його словами, заяви Лаврова зійшлися із заявами світових лідерів, як-от Шольц, про перемовини. Світові медіа друкують матеріали про поступки та компроміси. Росія грає в гру, що вона адекватна країна та готова сідати за стіл перемовин.

"Це дуже ще віддалена історія, але вона вже має місце. Це в тому числі й підготовка до зустрічі Зеленського з Байденом, презентації українського мирного плану 2 кандидатам на посаду президента США. Росія намагається тут перехопити ініціативу та повернутись у цю гру", – наголосив Рейтерович.