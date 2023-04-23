Сказали "не вірю": мережі висміяли заяву Пригожина байку про сина речника Путіна

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожиннещодавно заявив, що син прессекретаря Дмитра Пєскова нібито був його найманцем. Він стверджує, що Ніколай Пєсков нібито був артилеристом. У мережі вже відреагували на це.

Пригожин також заявив, що Ніколай під іншим ім'ям служив у складі його підрозділу у Луганську, де був заряджаючим транспортно-заряджувальної машини. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Заява Пригожина про сина Пєскова

Пропагандистські видання навіть показали фото, яке нібито мало б стати підтвердженням слів Пригожина. Однак на опублікованій світлині нічого не зрозуміло. Там зображено чоловіка із закритим обличчям, який стоїть серед руїн.



РосЗМІ стверджують, що це син Пєскова / Скриншот

"Пєсков до мене звернувся за порадою влітку, тому що його син зібрався їхати на війну, і відмовити його від цього було марно. До Міністерства оборони йти я йому не порадив, оскільки він відсидівся б там у штабі або пішов би на м'ясо", – сказав Пригожин.

Засновник ПВК "Вагнера" стверджує, що взяв сина чиновника до себе за фальшивими документами, змінивши прізвище, ім'я та по батькові, однак причину цього він не пояснив.

За словами Пригожина, ніхто з членів розрахунку "Урагану" не знав про те, що тато Миколи є якимось чиновником. Єдине, чим відрізнявся Микола від усіх – "знанням англійської та розумним виглядом".

Реакція мережі

Однак у мережі мало в це вірять, користувачі висміяли доповідь Пригожина. Там зауважили, що опубліковане фото має вигляд типового Підмосков'я, що артилеристи з автоматами не бігають. Також поцікавилися, хто відповідатиме за підробку документів.

Як реагує мережа на заяву Пригожина: дивіться добірку коментарів