Риторика Трампа змінилася кардинально: чому він став жорсткішим щодо Росії

В Білому домі публічно визнають невдачі російської армії на фронті, кажучи, що Путін багато втрачає у війні та не має суттєвих просувань. Дональд Трамп полюбляє приєднуватися до переможців, тому, з огляду на ситуацію на полі бою, його риторика змінилась.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, підкресливши, що зараз президент США розгледів можливість представити себе миротворцем, якому вдасться завершити війну в Європі, бачучи як слабне Росія та не може досягти бажаного на фронті.

Ключові фактори, що вплинули на зміну позиції Трампа

Американістка припустила, що Трампу нині здається, що він зможе домовитися з Путіним про припинення вогню. Вона звернула увагу на нещодавнє інтерв'ю лідера Сполучених Штатів (дав після саміту НАТО в Анкарі), в якому він наголосив, що сьогодні ситуація для Росії складається критичною.

Тому зараз доєднатися до переможця для нього є вигідним. По-перше, суспільна думка в США чітко на боці України, вона не змінювалась ніколи. По-друге, хто важливий для Дональда Трампа? Європі він докоряє, хоча вона йому потрібна, він хоче, аби вона вкладала гроші в американські товари, але більше за все це роблять країни Перської затоки,

– зауважила Філіпенко.

Зі слів політологині, ці держави стоять на перехресті між США і Китаєм. Дональду Трампу вкрай важливо, куди країни Перської затоки скеровуватимуть свої мільярди. Філіпенко нагадала, що під час військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану український лідер Зеленський зміг встановити особливі відносини з ними.

Дуже важливо, що тоді Володимир Зеленський особисто поїхав на зустріч з Мухаммедом ібн Салманом і шейхами ОАЕ. Тобто, з тими людьми, які Дональду Трампу важливі. Тому фронт – це звісно теж значуще, удари по військових об'єктах Росії також, але на додаток до всього для Трампа вкрай важливим є чинник країн Перської затоки,

– вважає Філіпенко.

А от Україна запевнила ці держави, що є надійним партнером, і показала це на практиці, маючи змогу надати їм свої технології для посилення захисту неба й безпосередньо засоби для протидії іранським дронам-камікадзе типу "Шахед".

Повне інтерв'ю Олександри Філіпенко: дивіться у відео