"Насправді Татаров вбив мертве море": мережа вибухнула мемами після заяви Зеленського
Українці відреагували мемами на заяву президента Володимира Зеленського про те, що "Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні".
Заява президента прозвучала вчора, 27 серпня на пресконференції у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання щодо ефективності певних людей в його команді, зокрема Татарова.
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Запитання журналіста обурило президента, оскільки він вже відповідав на нього на непублічній зустрічі зі ЗМІ, яке проводили без запису.
"Це знають і Сполучені Штати, і всі: Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? Я вже сказав, що це непублічна інформація, і сказав про це на нашій непублічній зустрічі", – сказав Зеленський.
Мережа буквально миттєво відреагувала на таку заяву і згенерувала десятки мемів. 24 Канал зібрав найяскравіші з них.
- Одного разу Олег Татаров кинув гранату і вбив 50 чеченців. Потім вона вибухнула.
- Насправді це Олег Татаров вбив Мертве море. І чеченців у Києві.
- Олег Татаров вміє ділити на нуль.
- Коронавірус підхопив Олега Татарова і помер за 5 хвилин.
Довідково. У 2020 році Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Ще тоді призначення викликало хвилю негативних коментарів у суспільстві.
Що закидають Татарову
- У 2021 він фігурував у справі про незаконне заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень представниками одного зі столичних забудовників, "УкрБуду".
- Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід. Зрештою, клопотання про застосування запобіжки відкликали.
- В ОП заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.
- Татаров працював у МВС під час Революції Гідності, активісти звинувачують його у переслідуванні мітингарів.