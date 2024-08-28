"Насправді Татаров вбив мертве море": мережа вибухнула мемами після заяви Зеленського

Українці відреагували мемами на заяву президента Володимира Зеленського про те, що "Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні".

Заява президента прозвучала вчора, 27 серпня на пресконференції у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання щодо ефективності певних людей в його команді, зокрема Татарова.

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Запитання журналіста обурило президента, оскільки він вже відповідав на нього на непублічній зустрічі зі ЗМІ, яке проводили без запису.

"Це знають і Сполучені Штати, і всі: Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? Я вже сказав, що це непублічна інформація, і сказав про це на нашій непублічній зустрічі", – сказав Зеленський.

Мережа буквально миттєво відреагувала на таку заяву і згенерувала десятки мемів. 24 Канал зібрав найяскравіші з них.

Одного разу Олег Татаров кинув гранату і вбив 50 чеченців. Потім вона вибухнула.

Насправді це Олег Татаров вбив Мертве море. І чеченців у Києві.

Олег Татаров вміє ділити на нуль.

Коронавірус підхопив Олега Татарова і помер за 5 хвилин.

Довідково. У 2020 році Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Ще тоді призначення викликало хвилю негативних коментарів у суспільстві.

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