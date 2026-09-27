Київ заздалегідь попередив Сеул про заяву Зеленського щодо передачі північнокорейських полонених

Українська влада заздалегідь повідомила Сеул про намір публічно розповісти про передачу двох північнокорейських військовополонених. Попри це, розголошення інформації викликало дипломатичне невдоволення з боку азійської країни.

Про це повідомляє Korea JoongAng Daily з посиланням на Офіс президента Південної Кореї.

Чому виник дипломатичний резонанс?

Як зазначив високопосадовець з адміністрації південнокорейського лідера, Київ дипломатичними каналами попередив про майбутню заяву та попросив поставитися до цього кроку з розумінням. Водночас у Сеулі не знали, як саме й у якому обсязі пролунає ця інформація.

Під час виступу в ООН Володимир Зеленський публічно підтвердив, що Україна передала Південній Кореї двох військовослужбовців КНДР, які потрапили в полон у Курській області Росії. У Сеулі це розкриття викликало невдоволення, оскільки південнокорейська сторона планувала врегулювати питання репатріації тихо та не розголошувати деталі.

Питання репатріації північнокорейських полонених є надзвичайно чутливим і має вагомий дипломатичний контекст,

– підкреслив представник президентської адміністрації.

За його словами, публічна заява українського президента дещо розійшлася з очікуваннями Сеула щодо конфіденційності, однак корейська сторона продовжує нормальний діалог з Києвом.

Чи збережеться підтримка України?

У Блакитному домі запевнили, що дипломатичні непорозуміння довкола заяви не вплинуть на подальшу підтримку України з боку Південної Кореї. Усі питання допомоги та двосторонньої співпраці розглядаються окремо від ситуації з військовополоненими.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України відкинули звинувачення Сеула щодо порушення домовленостей, наголосивши на важливості прозорості. До цього південнокорейське керівництво висловило обурення публічним висвітленням цієї теми.