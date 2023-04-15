У Франції вже почався президентський кастинг: звідки у Макрона антиамериканські настрої

Після візиту до Китаю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі потрібно зменшити залежність від США. Майже усі президенти мали антиамериканську риторику. Макрон після завершення президентських повноважень не хоче йти з політики, тому теж інколи критикує Штати.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, зараз у французькому суспільстві вже триває президентський кастинг.

Читайте також Попри масові протести французів: Макрон таки підписав закон про пенсійну реформу

Відомо, що на тлі падіння рейтингу Макрона найбільшої популярності досягла Марін Ле Пен, яка відома своїми проросійськими поглядами. Нещодавно вона заявила, що перемога України "буде означати Третю світову війну".

"У неї зараз найвищий рейтинг, але до наступних президентських виборів ще довго. Рік тому почався другий термін Макрона. Тому думаю, що у французькому політичному суспільстві зараз буде активний кастинг на майбутнього президента", – зауважив він.

Макрон не хоче опинитись на "політичній пенсії"

Євген Магда зазначив, що майже усі президенти Франції застосовували інструмент "антиамериканізму", тому і Макрон інколи дозволяє собі критику Сполучених Штатів Америки.

Макрон не хоче опинитися на політичній пенсії одразу після завершення президентських повноважень. Він шукає різні можливості. Інколи він критикує США, говорить про стратегічну автономію Європи. Але для того, щоб говорити про це та порушувати тему збройних сил ЄС, треба залучитися підтримкою щонайменше двох країн,

– вважає він.

Директор Інституту світової політики навів приклади Німеччини та Польщі. На його думку, Польща активно нарощує свої збройні сили, але не буде підтримувати таку ініціативу Франції. Німеччина ж має проблеми з боєготовністю своєї армії.

"Макрон грає у свою політичну гру. Він буде продовжувати її активно грати. Я думаю, у нього не все буде виходити. Що б не говорили про стратегічну автономію Європи, але фактор НАТО з шальок терезів ніхто не скидав", – додав Магда.

Гучні заяви Макрона про США: коротко