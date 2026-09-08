"Перемога дуже близько": Пєсков зробив нові цинічні заяви про війну в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито наближається до перемоги у війні проти України та водночас готова до "миру". За його словами, Москва очікує на відновлення тристоронніх переговорів зі США та Україною, але вкотре переклав відповідальність за припинення війни на Київ.

Заяви російського посадовця цитують росЗМІ.

Що заявив Пєсков про війну в Україну?

За словами Пєскова, російська армія нібито "просувається вперед", а тому Кремль очікує на перемогу.

Ми впевнені, що перемога дуже близька, ми впевнені в наших військових,

– зазначив він.

Речник Кремля також стверджував, що війна могла б завершитися, якби українська влада погодилася на низку рішень, яких вимагає Москва. При цьому Пєсков заявив, що Росія нібито "щохвилини" готова до миру, а подальший розвиток ситуації начебто залежить від Києва. Він цинічно додав, що з кожним днем затягування мирного процесу Росія нібито посилюватиме вимоги до України.

Окремо Пєсков повідомив, що Росія розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. За його словами, американські представники проводять значну роботу та витрачають багато часу під час візитів до Москви й Києва. У Кремлі сподіваються, що переговорний процес може отримати новий розвиток.

Проте, представник Путіна відмовився коментувати можливі пропозиції американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їхнього візиту до України, заявивши, що такі переговори мають відбуватися "в тиші".

Крім того, Пєсков знову повторив російські пропагандистські тези про початок війни. Він заявив, що Москва нібито "ніколи не хотіла" війни проти України та начебто лише намагається завершити конфлікт, який "розпочали не вони". Такі заяви суперечать встановленому факту, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Представник Кремля також повторив наративи про події 2014 року, нібито "переслідування російськомовного населення" та звинувачення на адресу Заходу. Зокрема, він стверджував, що західні країни начебто використовували Україну як "плацдарм" для боротьби з Росією.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, зі свого боку, заявляв, що повноцінних переговорів щодо завершення війни наразі немає. Він також традиційно звинувачував Захід у тому, що той нібито перешкоджав Києву домовитися про мир.

Нагадаємо, Росія швидко змінює свою думку. Тепер у Кремлі не виключають відновлення тристоронніх переговорів щодо війни за участю України, США та Росії. Дмитро Пєсков заявив, що Москва позитивно оцінює дипломатичні зусилля Вашингтона після візитів Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.