Вимоги американських політиків припинити атаки на російські нафтопереробні заводи є виключно елементом передвиборчої боротьби у США. Таким чином оточення Дональда Трампа намагається перекласти відповідальність за зростання цін на пальне та натиснути на українську владу.

Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа в ефірі 24 Каналу пояснив справжні мотиви заяв кандидата у президенти США. За його словами, подорожчання дизельного пального в Америці б'є по електорату республіканців, тому вони шукають винних за межами своєї країни.

Чому Трамп захищає російські заводи

Експерт зауважив, що Дональд Трамп намагається подати протистояння з Росією як особисту "війну Байдена". Водночас сам політик опинився у складній ситуації через позицію своєї партії щодо конфліктів на Близькому Сході.

Це тиск на президента Зеленського, який має достатньо сильний зв'язок із інтересами Росії,

– Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі.

Він також не виключає, що подібні меседжі можуть транслюватися у Сполучені Штати через російських посадовців, аби змусити Київ відмовитися від успішної тактики. Проте саме знищення нафтопереробної інфраструктури залишається найбільш дієвою стратегією України. Це позбавляє агресора головного джерела фінансування та суттєво обмежує його здатність вести бойові дії.

Що буде далі

Процес ліквідації ворожих підприємств лише поглиблюватиметься найближчими тижнями. Водночас на тлі цих успіхів в Україні може активізуватися внутрішня російська агентура, яка намагатиметься дестабілізувати ситуацію зсередини.

Важливо. Повне інтерв'ю з Пьотром Кульпою читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Як вже повідомлялося раніше, Дональд Трамп намагався переконати журналістів, нібито українська сторона вже погодилася пригальмувати удари по російській енергетиці. Однак вітчизняні політологи неодноразово наголошували, що жодні односторонні поступки у цьому питанні неможливі без дієвих гарантій безпеки.