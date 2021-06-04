Заїхали в якесь село, а жінки обіцяють, що нам пи**ець, – ветеран АТО про початок війни

Ветеран АТО Андрій Сиваш на війні з 2014 року й воює досі. Він розповів про поранення та про те, як місцеві жінки агресивно реагували на українських військових у 2014 році й лякали своїми чоловіками, які перейшли на сторону окупанта.

Андрій каже, – спочатку розповідав рідним, що підпрацьовує на будівництві нібито разом з навчанням в університеті. Про те, що на війні родичі дізнались тільки після поранення в серпні 2014 року.

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Чоловік пригадує, що поранення отримав 120-міліметровою міною в боях Дзержинськ (нині Торецьк).

У мене тріснув череп,

– пригадує військовий.

Каже, що не хотіли в місцеві лікарні відправляти людей. Адже не знали, наскільки це безпечно.

Реакція місцевих на українських військових у 2014 році

"Ми брали участь в огинанні Костянтинівки перед її звільненням. Заїхали в якесь село… Висять прапори так званих самопроголошених "республік" "ДНР" та одні жінки сидять. Я вийшов в магазин купити морозиво. Ми їм кажемо, щоб знімали прапори самопроголошених "республік" зі школи. А вони нам кажуть, мовляв "вас ввечері всіх уб'ють, вам пи*да". Вони реально кажуть: "наші чоловіки "ополченці" й вам вночі пі**ць", – прагадує військовий.

Ба більше, вночі дійсно прийшли їхні чоловіки. Андрій каже, що це було перше зіткнення – один так і "залишився" в полі. Він пригадує, що це такими були перші години українських військових у зоні АТО. Військовий пригадує, що вони не мали дозволити колоні вийти з Костянтинівки. Та тоді вони таки вийшли полями на Горлівку.

Андрій каже, що тепер не відчуває внутрішньої паніки через ймовірний напад Росії та запевняє, що вони готові боротись з окупантами.