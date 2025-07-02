У росіян далеко не все гаразд, – військовий про ситуацію на Дніпропетровщині

Російські пропагандисти заявляли, що їхня армія нібито увійшла в перше село на Дніпропетровщині – Дачне. У Генеральному штабі цю інформацію спростували, група окупантів, яка пробралася у населений пункт була ліквідована.

Варто зауважити, що зараз ворог активно діє на Покровському напрямку. Як зауважив 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, російські війська справді мають певний план.

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Чи можуть росіяни закріпитися на Дніпропетровщині

Ще в серпні – вересні 2024 року окупанти хотіли зайти в Покровськ, але це їм не вдалося. Тоді вони вирішили оточити місто й так вийти на адмінкордони з Дніпропетровською областю.

Але за рік окупанти здобули не надто серйозні просування, за які заплатили велику ціну. Враховуючи кількість штурмів ворога, українські військові тримаються дуже добре.

Зараз росіяни вкотре активізувалися. Є велика кількість російських військовослужбовців. Це значна група військ, яка продовжує протискати. Її ціллю є захоплення Покровська та вихід на Дніпропетровщину,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Зайти в нову область – дуже важливо для ворога, бо це одне з головних пропагандистських завдань. Саме для цього вони знімали відео з триколором та максимально швидко поширювали інформацію про "захоплення села Дачне".

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"Ця військово-пропагандистська акція має дві мети. Перша – показати відео, щоб підійняти бойовий дух, бо в російській армії далеко не все гаразд. Там є ослаблення позицій, дезертирство", – наголосив військовий.

Пропагандисти хотіли показати, що нібито все гаразд і їхня армія ще може здобути перемоги.

А друга мета – залякати українців, посіяти паніку, деморалізувати, щоб ми не мали сили для спротиву.

Сьогодні навіть теоретично складно уявити, що Росія зможе закріпитися у Дніпропетровські області. Для цього їй бракує ресурсів. Спроби проникнення ДРГ справді є, але постійної присутності противника на території Дніпропетровської області немає.

Навіть якщо уявити, що ворог створив би незначний плацдарм, то сумнівно, що вони б рушили далі. Адже перед ними стоять інші завдання,

– додав Олександр Мусієнко.

Найперше окупанти хочуть повного захоплення Донецької області, тому просуватимуться на Слов'янськ – Краматорськ. Щодо інших операцій поки рано говорити, адже невідомо, чи восени у противника взагалі будуть сили для їхньої реалізації.

Зауважимо, у Генштабі повідомили, що село Дачне перебуває під контролем України. Окупанти справді роблять спроби прориву, але зіштовхуються з опором ЗСУ. Групу, яка фотографувалася з російським прапором, – уже ліквідували.