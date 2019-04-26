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      Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева просить скасувати вирок суду та відпустити її "умовно"

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      Смертельна ДТП у Харкові: оприлюднено деталі апеляції Олени Зайцевої
      Смертельна ДТП у Харкові: оприлюднено деталі апеляції Олени Зайцевої / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилися деталі апеляції Олени Зайцевої – однієї із винуватиця смертельної ДТП на вулиці Сумській у Харкові, що сталася у 2017 році. Вона зокрема, наполягає на тому, що є винною лише у перевищенні швидкості, а згалом ступінь своєї вини оцінює як 30% проти 70% Дронова (інший учасник і винуватець аварії).

      Наприкінці лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Олені Зайцевій і Геннадію Дронову . Обоє отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав. Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції.

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      Як зазначає журналістка Тетяна Доцяк, у своїй апеляції Зайцева, зокрема, хоче оскаржити те, що для неї є незрозумілою ступінь її вини, і за які саме дії отримала 10 років. Крім того, Зайцевій незрозуміло, на який сигнал світлофора вона виїхала на перехрестя: жовтий чи червоний.

      Також Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестям, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме – не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху. Водночас вона вважає, якби не Дронов, то проскочила би.

      "Після удару автомобілів у разі її Lexus’а, що вилетів на тротуар і вбив 6 людей, ще 6 травмува, діяла непереборна сила. Винна вона лише у перевищенні швидкості. Відтак, Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті", – оприлюднила деякі деталі апеляції Доцяк.

      Ступінь своєї вини та Дронова Зайцева оцінює як 30% (вона) проти 70% (Дронов). Через це Зайцева просить скасувати вирок, а новий призначити до 5 років позбавлення волі та звільнити від покарання на випробування, тобто відпустити "умовно". Ще винуватиця ДТП просить цивільні позови поділити 70% на 30%.

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      Доцяк оприлюдила ще деякі цікаві деталі апеляції Зайцевої, зокрема:

      – Дронов "наздоганяв" Зайцеву;

      – Зайцевій також незрозуміло, на який сигнал світлофора виїхав Дронов;

      – Зайцева вважає, що Дронову також було безпідставно призначене найсуворіше покарання.

      Саме Зайцева продовжує читати матеріали справи, чим може порушувати право Дронова на оскарження. Адже учасників є два, і доки вона читає, він чекає. Закон дійсно не обмежує терміни "читання". Але за поданням прокурора або слідчого суд може встановити терміни. Про це говорить рішення Конституційного суду. Але тут ключове – за поданням прокурора або слідчого. Але там з ініціативою поганенько,
      – підсумувала Доцяк.

      На початку квітня стало відомим, що автошкола, у якій навчалася Зайцева, призупинила роботу, а через два тижні її можуть зовсім закрити. Таке рішення ухвалила акредитаційна комісія головного сервісного центру МВС у Києві.

      Що відомо про резонансну ДТП в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії.

      як розгорталися останні події щодо смертельної дтп у харкові: 
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      Теги: Новини України Судді Новини Харкова ДТП у Харкові
      Джерело: 24 канал
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