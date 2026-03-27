Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Що насправді сталося на Харківщині?

За попередньою інформацією, 29 січня в селі Гусина Поляна двоє чоловіків, які самовільно залишили військову частину зі зброєю, перебували у будинку разом із 41-річним господарем та 26-річним місцевим мешканцем. Під час спільного вживання алкоголю між ними спалахнув конфлікт.

Як повідомили в поліції, зловмисники вирішили вбити обох чоловіків.

38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер,

– йдеться в повідомленні.

Щоб приховати скоєне, зловмисники загорнули тіла загиблих у полімерні матеріали та ковдри, після чого перенесли їх до нежитлового приміщення та залишили місце вбивства.

За словами поліції, викриттю фігурантів передувала кропітка робота правоохоронців Житомирської та Харківської областей. 8 березня чоловіків розшукали та затримали у місті Коростень, де ті переховувалися. Під час обшуків вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої.

Зазначається, що оперативники встановили можливу причетність затриманих до вчинення злочину на Харківщині та передали інформацію колегам.

