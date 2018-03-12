Зайцева розповіла про свою версію подій під час жахливої аварії у Харкові

Олена Зайцева, яку звинувачують у вчиненні страшної аварії у Харкові, в якій загинуло 6 людей, попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи більше не сяде за кермо.

Про це вона сказала під час чергового судового засідання, передає кореспондент 24 Каналу.

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Водійка Lexus розповіла, що їхала на жовтий сигнал світлофора і не встигала загальмувати, коли почав рухатися Touareg. За її словами, вона затиснула клаксон та в останній момент натиснула педаль гальма, але це не допомогти уникнути аварії.

"Після того, як Volkswagen протаранив мій автомобіль, машину нахилило набік, перевернуло, я перелетіла на пасажирське сидіння. У цей час я не керувала автомобілем і його в такому стані винесло на людей", – розповіла Зайцева.

Хто така Олена Зайцева? 20-річна дівчина була за кермом автомобіля Lexus, який 18 жовтня 2017 року у Харкові збив 11 людей. За офіційними даними, загинуло 6 осіб, ще 5 були поранені. Вона свою вину повністю визнає. Однак, як пишуть ЗМІ, дівчина так щиро розкаюється, аби їй пом’якшили покарання.