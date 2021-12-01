Зберіг площадки для запуску ядерних ракет: Лукашенко продовжує погрожувати Заходу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знає причину, чому він став ворогом для Заходу. Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Лукашенко сказав, що його бояться не тому, що він диктатор. Європа та США остерігаються того, що в Білорусі є повністю збережені майданчики для ядерної зброї й готові до використання.

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Лукашенко: Я все зберіг

За словами Лукашенка, у Білорусі підірвали лише один майданчик для ядерної зброї. Це сталося на вимогу колишнього російського президента Бориса Єльцина. Лукашенко заявив, що на Єльцина тиснув Захід, а він на нього.

"Я сказав, що ні. Проте коли тиску був неймовірним, ми підірвали один майданчик. Це було в лісі", – сказав Лукашенко.

Я це все зберіг. Американці мене постійно питали, навіщо. Я досі не відповідаю на це запитання,

– додав він.

Лукашенко не відкидає розташування в Білорусі російської ядерної зброї. Умовою для цього є розміщення таких систем Північноатлантичного альянсу у Польщі.