Зберігся відмінно: у Данії знайшли унікальний меч бронзової доби – фото

Археологи під час розкопок в селі Хоре на данському острові Фюн знайшли унікальний церемоніальний меч. Йому приблизно 3 000 років.

Унікальність меча полягає в тому, що він дуже добре зберігся – цілий від бронзового клинка до дерев'яного держака. За словами археологів, збереглися навіть рослинні волокна, в які він був загорнутий.

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Як знайшли меч

Місцевість на данському острові Фюн розкопали у межах річного проєкту з обстеження маршруту газопроводу Baltic Pipe.

Археологи з міського музею Оденсе вже завершували розкопки, коли натрапили на залишки стародавнього поселення. Там 3 000 років тому сховали меч.

Де тепер знахідка та що з нею робитимуть

Меч відправили до музею міста Оденсе для очищення та консервації.

Через розмаїття матеріалів, які використовувалися в його конструкції, меч довелося розібрати. Це дозволить вивчити кожну частину предмета.

Вже взяли зразки для ідентифікації матеріалів. Зразок рослинного волокна піддадуть радіовуглецевому датуванню, аби визначити, коли був зроблений меч.

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Що відомо про унікальний меч

Він важить майже 1,3 кілограма. Для його виготовлення використали велику кількість дорогої бронзи. Держак покритий деревом і рогом для зручного утримання.

Метал, ймовірно, привезли з Центральної Європи. Після цього його обробив місцевий коваль.

Де можна буде побачити знахідку

Після завершення консервації та дослідження меча реставратори зберуть його і виставлять його на загальний огляд. Ймовірно, його можна буде побачити в музеї Odense, де є постійні експонати, присвячені давній історії острова Фюн.



У Данії знайшли унікальний меч бронзової доби / Фото Odense museum